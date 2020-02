Nella quinta puntata di IGT è stato schiacciato il terzo e penultimo Golden Buzzer dei giudici. A schiacciarlo con una convinzione mai vista è stato Joe Bastianich, incantato dal gospel americano di un coro torinese da pelle d’oca, il Sunshine Gospel Choir. Italia's Got Talent vi aspetta tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

di Camilla Sernagiotto

La quinta puntata di Italia's Got Talent, andata in onda il 19 febbraio su Sky Uno, è stata una collana inanellata di momenti davvero emozionanti.

Una miscellanea di siparietti divertenti, alternati da momenti seri e molto intensi. Un mix completo, un cocktail inebriante, una ricetta perfetta e ben equilibrata insomma.

Ma il momento più sublime è senza dubbio quello in cui Joe Bastianich ha espresso il suo verdetto d’oro.

Dire che il Golden Buzzer di Joe Bastianich è stato da brivido è riduttivo. Davvero riduttivo.

Il momento topico in cui Joe ha schiacciato il tasto d’oro, iconico di Italia’s Got Talent, va oltre il brivido: è stato spirituale, è arrivato all’anima. In perfetto stile Gospel insomma.

Infatti i talenti che Bastianich ha deciso senza indugio di catapultare in finale sono i membri del Sunshine Gospel Choir, un coro di gospel americano da chapeau.

Chiudendo gli occhi, sembra di essere ad Harlem, in una chiesa durante una funzione. E invece questi ragazzi arrivano da Torino.

Una miscela perfetta di musica ma anche di spiritualità, quel mix che ti arriva dritto al cuore dribblando tutto il resto.

Oltre al coro, una solista donna e un solista uomo hanno fatto dei solo davvero notevoli. Pure un membro del coro si è staccato improvvisamente dal resto del gruppo per esibirsi in un assolo vocale da ugola dello stesso colore del Golden Buzzer...

L’effetto che questa esibizione ha avuto sul pubblico è stato elettrizzante: standing ovation e poi esplosione di energia pura non appena il Golden Buzzer ha decretato il successo (già evidente).

Ma Joe non si è limitato a schiacciare: il suo è stato un vero e proprio numero di intrattenimento con la I maiuscola. Si è calato nell’atmosfera e ha annunciato la sua decisione in perfetto stile Gospel, parlando come un predicatore e coinvolgendo gli animi di tutti.

Complimenti a tutti i membri del Sunshine Gospel Choir che non vediamo l’ora di goderci in finale, per un’altra sessione di pelle d’oca pazzesca!

