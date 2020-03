Ecco tutti i finalisti che rivedremo sul palco di Italia’s Got Talent per la finale in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Che vinca il migliore ma, visti i talenti pazzeschi, la vera sfida sarà scegliere quello più “wow”! Sono tutti eccezionali! Tra ugole d'oro, ballerini strabilianti, prestigiatori da lasciare a bocca aperta e acrobati che sembrano smentire la legge della gravità, il concentrato di talento che si esibirà nella finale sarà un cocktail inebriante, garantito. Ci sono talenti di ogni tipo e di ogni età, da quelli giovanissimi, addirittura under 10, a quelli invece che arrivano a sfiorare quasi i 100 anni. Ad esempio Claudia Lawrence, la concorrente più anziana che con i suoi 94 anni ha lasciato tutti stupefatti, in primis Frank Matano che l'ha scelta come suo personalissimo golden buzzer. E ci saranno anche potenziali finalisti non a due ma a quattro zampe: è il caso di Chico, un cane dall'intelligenza e talento indescrivibili che potrebbe essere scelto come 12° finalista, stay tuned...



LO SPECIALE DI ITALIA'S GOT TALENT