Italia's Got Talent 2020: cos'è successo nella puntata 6

La sesta puntata di IGT , andata in onda il 26 febbraio su Sky Uno, è stata un concentrato di emozione pura. Brividi, lacrime, risate e stupore, questo e tanto altro ancora ha accompagnato l'incredibile quinto appuntamento.

di Camilla Sernagiotto

Sesto appuntamento di IGT, con solito contorno di risate, lacrime di emozione e brividi. Ma il piatto forte è sempre “lui”: il talento DOC!

Dai ballerini alle ugole del colore del Golden Buzzer, dai maghi agli imitatori, in questa puntata ce n’era per ogni gusto, arte e dote!

Ecco tutto ciò che è successo a Italia's Got Talent.

01 FM Labs

FM Labs è un duo di super nerd che ha scelto come tester Mara Maionchi per collegare tramite cuffie il suo cervello al loro software ultra smart. Questi due ragazzi, imprenditori di un’azienda informatica, hanno ideato questo software che fa muovere delle macchinine con la forza del pensiero, letteralmente. Utilizzando le onde beta che controllano la concentrazione.

Come ha detto Federica, si parla davvero di talento e di eccellenza italiana.

4 sì per i nostri geniacci italiani, come li ha definiti il mitico Frank!

02 Lulu

Lulu viene dalla Russia ed è un ingegnere costruttore. Nella vita fa l’insegnante di yoga e si esibisce cantando e ondeggiando su una piattaforma di legno oscillante.

2 sì e 2 no (no di Joe e di Mara). Quindi Lulu non passa.

03 Marisol Castellanos Aguilera

Marisol Castellanos è una ragazza italiana con origini cubane da parte di padre. E la musica, da buon italo-cubana qual è, ce l’ha nel sangue. La disciplina a cui si dedica è la pole-dance.

Standing ovation e golden buzzer evocato all’unanimità: questa ragazza è un talento pazzesco, davvero qualcosa di indescrivibile. E pensare che fa pole-dance da soli 4 anni!

Emozionante, coinvolgente, non solo estremamente atletica: ha espresso qualcosa che va al di là dell’esercizio ginnico ma che si è rivelato, come ha detto Joe, “uno spettacolo completo”.

4 sì!

04 Clockers

Una band stramba, con alcuni membri travestiti da panda e da dinosauro. Subito buzzati!

4 no per i Clockers.

05 Fortunello e Marbella

Un ballo con innesti di magia, con blocchi colorati che sembrano quasi magnetici da come si legano tra loro. Sono Fortunello e Marbella e si portano a casa 4 sì!

06 Hansini Fernando

Una giovane ragazza indiana vestita à la Bollywoodci ha offerto uno spettacolo davvero coinvolgente. Un ballo tipico indiano realizzato alla perfezione, nonostante la giovane età di Hansini Fernando.



4 sì!

07 Piergiuseppe De Giorgi

A soli 5 anni, Piergiuseppe De Giorgi suona il tamburello con sonagli in maniera incredibile.

Una ritmica e un senso delle percussioni impensabili per un bambino così piccolo. Standing ovation per questo enfant prodige!

E 4 sì!

08 Shade Flamewater

Shade Flamewater è un mangia-fuoco australiano (di Sidney) che ha ipnotizzato tutti con fiamme da brivido.

Con eleganza e movimenti fluidi, questo artista ha letteralmente infiammato il pubblico.

4 sì!

09 Adel Ahmed

Adel Ahmed è un giovane ragazzo che arriva da Roma Sud e fa ridere a crepapelle. Basando molte delle sue battute proprio sulla pelle: Adel ha la pelle scura, un po’ come Carlo Conti (come ha detto lui in una delle sue esilaranti battute).

Ha affrontato con intelligenza e auto-ironia temi anche pesanti, dimostrando un’intelligenza sopraffina, come ha sottolineato Joe.

Oltre a fare ridere, però, Adel fa anche riflettere. Un numero, il suo, davvero emozionante.

4 sì!

10 Asia Tromler

Asia Tromler si è esibita in un numero di acrobazie aeree con nastri in tessuto. E ha dimostrato una forza, un’energia e un talento notevoli.

Si è meritata un applauso scrosciante e una standing ovation.

4 sì!

11 Io, lui e l’altro

Un classico della commedia musicale (Siamo rimasti in tre) cantata e ballata in ogni salsa. Io, lui e l’altro sono un trio di talento ed esilarante.

4 sì!

12 Matteo e Freccia

Padrone e cane, ecco cosa sono Matteo e Freccia. Ma anche amici inseparabili, con un feeling pazzesco. Sono grandi amici da 4 anni e hanno inscenato uno spettacolo a tema picnic davvero top.

4 sì!

13 Alan e Tommaso

Alan e Tommaso sono un duo pazzesco e molto originale. Pianoforte e batteria, sono entrambi talentuosi a livelli inimmaginabile. E hanno portato la musica classica reinterpretandola in maniera originale. Beethoven in chiave hard rock!

4 sì!

14 Davide Allena

Davide Allena è un prestigiatore che ha scelto come cavia Federica.

Carte, coltelli, Federica bendata e non solo lei… anche lui!

Il suo numero e il suo modo di narrare hanno stregato tutti.

4 sì!

15 Falcon Merlino

Falcon Merlino si è esibito con un rap futuristico, un rap che parte in verticale e non ha senso e poi diventa orizzontale e il senso si capisce.

Davvero originale ma si porta a casa 3 no e un sì (sì di Frank Matano, dato all’idea molto creativa).

16 Maria Dayana Salvo

Cantante di canto lirico, Maria ha portato un’aria de La Traviata, Amami Alfredo, trasformando poi la sua lirica in ugola rock e cantando Paradise City dei Guns ’n’ Roses.

4 sì!

17 Powa Tribe

I Powa Tribe sono un gruppo di ballerini che hanno ballato su una poesia di Simone Savogin, il poeta che nella scorsa edizione di IGT ha sbancato.

Un’esibizione da pelle d’oca che si è guadagnata una bella standing ovation del pubblico.

4 sì!

18 Coro degli Angeli Universitari di Roma

Un coro incredibile di ragazze e ragazzi africani che cantano in un modo affascinante e con un’energia contagiosa.

Oltre a un medley con cui hanno gareggiato, hanno poi cantato un pezzo della loro tradizione incantando tutti.

4 sì!

19 El Gato

Uno showman che balla e canta in maniera molto coinvolgente. E non uno showman qualunque: stiamo parlando del mitico dj El Gato, un idolo per chiunque che, cantando sue hit come Mueve la Colita si porta a casa la bellezza di…

4 sì!

E, colpo di scena finale, i finalisti di questa puntata sono i Power Tribe!

