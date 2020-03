La settima puntata di IGT , andata in onda il 4 marzo su Sky Uno, è stata un cocktail inebriante di emozione pura in quanto semifinale del talent show in cui a sfidarsi è proprio “lui”: il talento! Anche stavolta pelle d’oca, risate e lacrime di commozione non sono mancate all’appello, anzi: hanno fatto da padrone di casa. Ecco tutto ciò che è successo nel settimo e penultimo appuntamento di Italia's Got Talent che vi aspetta domani alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 per la finale in diretta !

di Camilla Sernagiotto

Dire che il settimo e penultimo appuntamento di IGT è stato emozionante è riduttivo. Lo spettro di emozioni scese in campo, anzi salite sul palco e riecheggiate in tutta la platea (nonché nei salotti del pubblico a casa), è stato vasto e vario.

Lacrime di gioia, lacrime di commozione, brividi di paura per la tensione dei numeri, brividi di emozione pura per i talenti che si sono sfidati a colpi di bravura…

Dai ballerini alle voci da pelle d’oca, sono stati tantissimi i talentuosi concorrenti di questa semifinale.

Ecco tutto ciò che è successo nella semifinale di Italia's Got Talent, l’imperdibile talent show che vi aspetta domani venerdì 6 alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 per una finale con il botto! In diretta.

01 Katlin Quadrelli

Una giovanissima acrobata circense che spera di diventare brava come la mamma. Lei è Kathy Quadrelli, una ragazza che ha seguito le orme materne e l’ha fatto in grande stile.

Il suo numero con cerchi hula-hop ha dimostrato il suo equilibrio davvero incredibile, con un’armonia e una fluidità dei movimenti invidiabile. Un paio di piccoli errori non l’ha fatta perdere d’animo e non ne ha intaccato il ritmo. Nonostante un po’ di emozione, ha rifatto subito l’esercizio con il piccolo errore dimostrando di avere un talento pazzesco. Eppure, come ha detto Frank, i piccoli errori e l’emozione di Katlin che è emersa hanno reso il suo numero molto più vero, sincero ed emozionante.

3 sì e un no (quello di Federica).

02 Nathan Scala

Nove anni ma un talento pazzesco: Nathan Scala è un violinista che ha improvvisato sul palco di IGT virtuosismi da chapeau. Nomen omen: il suo cognome scriverà il suo futuro perché questo bambino calcherà sicuramente i palchi dei più grandi teatri al mondo. E potremo dire che ha iniziato proprio da IGT!

4 sonorissimi sì!

03 Edoardo de Rosa

Edoardo de Rosa è un giovane atleta già campione di ginnastica artistica che si è dimostrato anche campione di ironia: attaccandosi una lama di coltello al piede, ha tagliato a rondelle le zucchine con movimenti da ginnastica artistica.

2 sì e 2 no (no di Mara e di Joe).

04 Alessandra Platania

Alessandra Platania è una ragazza giovanissima che si è rivelata un’ugola d’oro, seduta al pianoforte a cantare con una voce suadente e molto più matura di quella che i suoi 15 anni solitamente procurano.

Si è esibita anche in un intermezzo rap che ha dimostrato quanto ritmo brucia dentro questa ragazzina. Una ragazza con tanto talento e tanti talenti.

Standing ovation del pubblico.

4 sì!

05 Compagnia Opus Ballet

Narrano - ballando - come diventa l’amore quando perde la sua essenza pura e diventa ossessione, quasi stalking. Sulle note del celebre brano dei Police Every Breath You Take, canzone che più che raccontare un amore racconta una fissazione, questo gruppo di ballerini è riuscito a dare forma all’ossessione più pericolosa che ci sia.

Standing ovation di Federica e di tutto il pubblico. Da donna, Federica li ha ringraziati per avere portato un tema del genere.

Violenza ed eleganza si amalgamano in questo numero eccezionale.

4 sì!

06 Sara Lima

Sara è una ragazza di 14 anni che ha stupito tutti con le sue acrobazie aeree attaccata a un aquilone.

Con una leggiadria e una forza incredibili, soprattutto per la sua età, si è dimostrata un talento notevole. Standing ovation per Sara.

4 sì!

07 Iglesias Family

Un padre con i due figli, uno di 14 e uno di 16 anni, formano un trio di ballo cubano davvero da chapeau. Una classe e un’eleganza davvero charmant. Una musicalità fluida targata Cuba.La Iglesias Family ha colpito nel segno.

4 sì!

08 Jambow Jane

Una famiglia di musicisti con un’energia unica, sono i Jambow Jane che hanno portato un pezzo dei Lynyrd Skynyrd. Suonandolo con un feeling e un'intesa che solo una famiglia può dimostrare.



4 sì!

09 Big Cedars

Un’altra famiglia, una sorella e due fratelli che cantano e suonano in maniera incantevole, nel vero senso del termine. Sono i Big Cedars e per loro…

4 sì!

10 Francesco Carrer

Francesco è un tredicenne che ha come migliore amica sua nonna, donna importantissima della sua vita da cui ha imparato l’amore per il canto.

Standing ovation durante la performance per questo ragazzino che ha un’ugola che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. E invocazione del Golden Buzzer all’unanimità.

Non solo voce pazzesca, per citare Frank, ma anche una maniera di stare sul palco ottima.

E infatti Francesco è il Golden Buzzer di Federica! Finalmente arrivato!

11 Gruppo Neoclassico Arti’s

Una compagnia di danza classica e moderna tutta al femminile che si è meritata uno scroscio di applausi.

Non solo ballo ma anche tanta teatralità, esprimendo un pathos profondo.

Gruppo Neoclassico Arti’s ha portato un numero di commistione tra classico e moderno che ha lasciato tutti a bocca aperta.

4 sì!

12 Carmine De Rosa

Programmatore per sopravvivenza e new media artist per passione.

Con vecchi pc e floppy disk, Carmine ha cercato di dare nuova voce ai dispositivi obsoleti.

Ha riprodotto il celebre tema musicale di Star Wars con un’orchestra digitale composta di componenti elettronici, i peggiori da smaltire. Il messaggio di Carmine De Rosa è un messaggio ecosostenibile di riciclo perché quelle a cui dà nuova vita sono attrezzature difficili da smaltire e quindi si tratta di una forma di recycle molto virtuosa. Ancor più virtuosa dei virtuosismi dei floppy dic!

4 sì!

13 Darwin Medrano

Darwin Medrano è un ragazzo colombiano che abita in Calabria da anni. Si tratta di un performer che intende fare divertire e regalare gioia, allegria.

Darwin ha invitato tutto il pubblico ad alzarsi in piedi e ha incominciato un ballo con un po’ di striptease annesso.

2 sì e due no (no di Frank e Joe).

14 Martina Di Liberto

Martina Di Liberto si è esibita in un numero di twerking molto atletico ma che non ha convinto i giudici.

Non passa.

15 La Vasca

Un numero divertente è stato quello del gruppo di finti nuotatori de La Vasca.

Però non passano, portandosi a casa 4 no… Anche quello di Federica, ovviamente!

16 Claudio Morici

Claudio Morici ha portato un pezzo ambientato nel 2089 con protagonista un anziano che si lamenta dei giovani.

Racconta una distopia divertente di tecnologia futuristica, raccontata con quel taglio tipico del lamento degli anziani. "Ma che ne sanno questi giovani, loro con la telepatia!"

4 sì, due dei quali mandati telepaticamente…

17 Jessica e Drew

Jessica e Drew sono ballerini che hanno portato una divertente coreografia con divano annesso.

Contorsioni, ritmi pazzeschi, coordinazione top.

4 sì!

18 Vocal Blue Trains

I Vocal Blue Trains sono un coro di voci suadenti che usano anche braccia e movimenti per sottolineare la voce.

4 sì!

19 Waackengers

Le Waackengers sono ballerine che hanno dimostrato un talento mostruoso.

4 sì!

20 Stefan Bojic

Stefan Bojic è un tennista che ha dimostrato un virtuosismo di racchetta strabiliante.

Passa anche lui. E di sicuro lo rivedremo sui campi da tennis più prestigiosi della storia.

21 Francesco Alfieri

Francesco Alfieri è un ballerino e atleta che si è esibito con cerchio hula-hop.

Passa, entusiasmando tutti.

22 ASD Armonia d’Abruzzo

Un gruppo di ginnaste artistiche incredibili che, a dispetto della loro giovane età, hanno incantato tutti.

4 sì!

23 Sergio e Sara

Sergio e Sara sono una coppia sui generis: cavallo e padrone! Si sono esibiti in un numero divertente che ha strappato 4 sì.

24 Giuseppe Caggiano Pinuzzo

Anche Giuseppe Caggiano Pinuzzo si porta a casa 4 sì per la sua performance che unisce ballo e teatralità.

25 Natasha Korotkina

Natasha Korotkina ha portato una danza sensuale e diabolica, una danza del ventre da togliere il fiato. Per un momento è diventata un animale selvaggio, una leonessa come ha detto a giusta ragione Joe.

4 sì!

E in finale, scelto dai giudici, chi ci finisce? Claudio Morici!

