di Camilla Sernagiotto

La terza puntata di Italia's Got Talent, andata in onda il 29 gennaio su Sky Uno, ha avuto non pochi momenti epici.

Uno su tutti? Il Golden Buzzer di Frank Matano!

Non un Golden Buzzer qualunque per tanti motivi.

Innanzitutto come è stato schiacciato: quando il concorrente era già quasi uscito dal palco, con 4 sì dei giudici da portarsi a casa.

Ma quell’esibizione è stata così unica, originale e potente che Frank ci ha ripensato e ha voluto renderla ancora più memorabile.

Anche se la memoria non è certo ciò che manca a questa concorrente davvero incredibile: Claudia Lawrence, in arte Claudia Loren, batte tutti i record.

La sua età è di ben 94 anni, eppure la sua verve, energia e forza di corpo e spirito farebbero invidia a tante, tantissime persone che hanno sulla carta d’identità molte meno primavere di Claudia!

“Da domani mi iscrivo in palestra” ha detto Mara dopo il numero di questa signora che canalizza in sé la vitalità pura.

Si è esibita in un numero di ballo e canto che ha fatto emergere in tutto il suo splendore il grande amore di Claudia: il teatro.

Ha cantato e interpretato la canzone Suzy sintetizzando in un’unica esibizione teatro, ballo e canto. Arte con la A maiuscola!

“Sei fantastica, sei quello che spero di diventare” ha detto Mara con tanta invidia e stima.

Tutti sono rimasti estremamente affascinati da questa Lady d’antan ma la cui forza è così attuale.

“Oltre al talento, veicoli un forte messaggio: quello di non mollare mai” ha detto Frank.

E dopo il sì all’unanimità della giuria, Frank l’ha richiamata sul palco.

“Non mi dimenticherò mai di questa performance e l’unico modo per non farti dimenticare di me è questo”, ha detto Frank. Ed è stata esplosione di coriandoli, di gioia e di commozione pura: Golden Buzzer!

Frank l’ha abbracciata sul palco in una scena sinceramente commovente, quasi da favola. Sul palco sembrava fosse scesa una Mary Poppins con la sua eterna eleganza e bellezza.

Federica con occhi lucidi così come tutto il pubblico.

“Mi sono un po’ commossa” ha detto la signora Claudia a Lodo fuori dal palco. “Figurati noi!” ha risposto Lodovica con gli occhi lucidissimi.

Complimenti a Claudia Loren che non vediamo l’ora di rivedere in finale!

