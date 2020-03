Italia's Got Talent 2020, chi sono i finalisti

La semifinale di IGT , andata in onda il 4 marzo su Sky Uno, ha scoperto tutte le carte che verranno giocate nella finalissima di domani sera, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Per prepararci all’emozione della sfida di domani, ecco tutti i finalisti che rivedremo sul palco di Italia’s Got Talent . Che vinca il migliore, anche se tutti lo sembrano! Sarà durissima scegliere

di Camilla Sernagiotto

Sta per arrivare il grande giorno, il countdown è agli sgoccioli: domani sera ci aspetta l’attesissima finale di IGT, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Ma come si fa a mantenere la calma e ad aspettare buoni, buoni il conto alla rovescia? Difficile, almeno tanto quanto decretare il vincitore di questa edizione ricchissima di talenti sbalorditivi.

Proprio loro, i 12 finalisti che domani si sfideranno a colpi di canto, ballo, recitazione e giochi di prestigio, sono i massimi protagonisti della puntata più importante.

Sarà molto duro il lavoro che spetta alla giuria, quello di decidere chi verrà incoronato vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent.

Per avere una panoramica di chi vedremo domani a IGT, ecco tutti i finalisti pronti a sfidarsi per lo scettro.



01 - Zio Tore e Andrea Fratellini (1° puntata)



L’accoppiata che nella prima puntata di IGT ha fatto breccia nei cuori dei giudici è quella formata da Zio Tore e Andrea Fratellini, rispettivamente pupazzo e ventriloquo. Un duo esilarante che sembra veramente una coppia composta da nipote e zio scorbutico, estremamente convincente e talentuosa.

02 - Squadra dimostrativa World Teakwondo Demonstration (1° puntata, golden buzzer di Mara Maionchi)



La World Teakwondo Demonstration è la squadra dimostrativa della disciplina del Teakwondo che unisce atleti coreani e italiani. Non si occupa solo di sport ma anche di impegno sociale: si recano in parti del mondo disagiate per portare un po’ di aiuto e svago. Dal Sud dell’Africa alla Siria fino ad Amatrice dopo il terremoto, questo gruppo di atleti ballerini ha portato la danza spettacolare di acrobazie e combattimenti sinuosi. Un balletto che unisce perfettamente ballo, combattività, sport ed esercizio muscolare.

Si sono aggiudicati il primo Golden Buzzer, quello di Mara Maionchi schiacciato nella prima puntata.

03 Iorio Family (2° puntata)

La Iorio Family è il trio d’eccezione che è stato mandato in finale nella seconda puntata. D’eccezione perché si tratta di un gruppo affiatatissimo: sono davvero una famiglia, composta da padre, madre e il giovanissimo figlio, Julian Fiorentino Iorio. Quest’ultimo ha lasciato a bocca spalancata tutti esibendosi in virtuosismi da chapeau con il suo sassofono. La Iorio Family ha interpretato un pezzo di Charlie Parker entusiasmando tutti. E Julian, udite udite, suona da solo un anno! Domani sera ce ne farà vedere (e sentire, soprattutto) delle belle.

04 Claudia Lawrence (3° puntata, golden buzzer di Frank Matano)

Claudia Lawrence è la concorrente di ben 94 anni che ha fatto innamorare Frank Matano. Il giudice più irriverente che ci sia, infatti, è rimasto così colpito dallo charme innato di questa donna che ha deciso di lanciarla in finale schiacciando il suo pulsante dorato.

In arte Claudia Loren, questa amabile signora ha cantato la canzone Suzy mescolando nel suo numero teatro, ballo e canto. Emozionante e davvero talentuosa!



05 Silvio Cavallo (3° puntata)

Silvio Cavallo è il cantante e chitarrista originalissimo che nella 3° puntata ha fatto ridere di gusto tutti quanti.

In perfetto stile indie, si è esibito con un pezzo monocorda con testo paratattico in cui ci racconta step by step che ha preso una pizza, come l’ha presa, con quali ingredienti e, ogni tot giri, cambiando accordo e spiazzando con una battuta esilarante. Un fulmen in clausula, per dirla alla latina! E un geniaccio della risata in musica che domani sera ci stupirà senz’altro.

06 Antigravity Show (4° puntata)

Antigravity Show è lo spettacolo virtuale organizzato ad arte da Riccardo e Alessandro, due giovani che arrivano rispettivamente da Milano e da Kiev, in Ucraina. L’uno performer e l’altro programmatore, hanno ricreato un numero con sfondo virtuale.

“Selezionare destinazione foresta, scegliere l’avatar lupo, caricamento dati…” e uno spettacolo da pelle d’oca ha coinvolto tutti, in maniera immersiva.

Standing ovation del pubblico e apprezzamento della giuria che li ha fatto schizzare in finale.

07 Compagnia Colonna (5° puntata)

La Compagnia Colonna è il gruppo di ballerine fiorentine specializzate in pole dance che ha incantato tutti con una performance ispirata a Camille Claudel, musa e compagna di Rodin, lei stessa scultrice talentuosa.

I loro movimenti fluidi, la loro tecnica impeccabile e un’armonia indicibile hanno reso la loro danza una scultura in movimento in cui i loro corpi sembrano creta plasmata da una forza superiore. Sono state scelte loro come finaliste della quinta puntata.



08 Sunshine Gospel Choir (5° puntata, golden buzzer di Joe Bastianich)

Il Sunshine Gospel Choir è un coro gospel che sembra targato Harlem e che invece viene da Torino.

Oltre ai membri del coro, una solista donna e un solista uomo hanno duettato con virtuosismi da pelle d’oca. A loro due si è poi aggiunto un membro del coro che si è staccato per un "solo".

Standing ovation, ovviamente, ma non solo: Joe Bastianich li ha scelti come suo personalissimo golden buzzer. Presentandoli in maniera molto evocativa, come se fosse un predicatore in perfetto stile e clima gospel. Molto emozionante!

09 Powa Tribe (6° puntata)

I Powa Tribe sono un gruppo di ballerini che ha ballato su una poesia di Simone Savogin, il poeta che nella scorsa edizione di IGT ha incantato tutti quanti con le sue parole che uniscono modernità e sentimento.

Un’esibizione da brivido, come la standing ovation del pubblico ha sottolineato. Il loro ballo teatrale ha raccontato l’amore ai tempi dei social network, focalizzando l’attenzione su un problema crescente, quello dell’alienazione e l’anti-socialità a cui i social ci stanno condannando.

10 Francesco Carrer (7° puntata, golden buzzer di Federica Pellegrini)

Francesco Carrer è il ragazzo di tredici anni che ha “strappato” il golden buzzer a Federica Pellegrini in semifinale. Questo giovane concorrente si è esibito cantando, dimostrando un’ugola che dire d’oro è riduttivo. Il suo talento deve molto a sua nonna, presente sul palco come accompagnatrice del nipote. Grazie a lei, cantante nel coro della chiesa, Francesco ha affinato una tecnica canora che non ha niente da invidiare ai cantanti professionisti.



11 Claudio Morici (7° puntata)

Claudio Morici si è esibito con un pezzo recitato ambientato nel futuro. Nel 2089, un anziano si ritrova a lamentarsi dei giovani, come accade in ogni epoca.

Racconta una distopia molto divertente di tecnologia futuristica, narrata con quel taglio tipico del lamento degli anziani. "Ma che ne sanno questi giovani del chattare su WhatsApp, loro che hanno la telepatia!"



Il 12° finalista lo scopriremo domani in diretta, scelto dal pubblico con il golden buzzer riservato proprio agli spettatori!

Non perdete la finalissima di domani sera, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Che vinca il migliore!