X Factor, stasera il quinto live con gli inediti e i Coma_Cose

Nella puntata del 21 novembre, i concorrenti rimasti in gara presentano i brani con cui fanno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico. Al tavolo ancora i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Conduce Giorgia. Su Sky e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand

A X Factor 2024 (LO SPECIALE) arriva il primo traguardo di stagione: nel Live Show di giovedì 21, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti in gara presenteranno il loro primo inedito. Sul palco dell’X Factor Arena si consumerà la puntata più attesa dai concorrenti e dai loro quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. A introdurre questa puntata speciale e a dettare i tempi dello show, come sempre, la conduzione di Giorgia. Puntata divisa in due manche La puntata sarà divisa in due manche. Nella prima, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno la propria canzone, a seguire, nella seconda manche, sarà il momento delle cover (LEGGI QUI TUTTE LE ASSEGNAZIONI DELLA PUNTATA).

Ospiti i Coma_Cose Nella diretta di giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo degli ospiti del quinto Live, i Coma_Cose. Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, California e Fausto Lama sono il duo più interessante del panorama musicale attuale e questo giovedì presenteranno “POSTI VUOTI”, il loro nuovo singolo dal groove energico e racconto malinconico, recentemente pubblicato dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “MALAVITA” (disco di platino), arrivata alla prima posizione delle classifiche radiofoniche durante l’estate 2024.

L'Ante Factor con Gianluca Gazzoli Come sempre, a pochi minuti dall’inizio dello show, Gianluca Gazzoli torna alla guida dell’Ante Factor per vivere tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo, mentre per monitorare giorno per giorno il lavoro dei concorrenti e dei giudici tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW c’è il Daily di X Factor 2024.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2024: TIM, che per la seconda edizione sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, Astra Make-Up, Caffè Borbone, Novi Elah Dufour, Trenitalia, isybank, Burger King® Restaurants Italia, Dondi Salotti, Allianz, Lemonsoda Energy, RefrigiWear, Ecco Shoes, Passione Beauty, Wella Professionals, Airbnb, Medici senza Frontiere. Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify. Credits: capo progetto Paola Costa, produttore esecutivo Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Simone Rossi, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografa Paola Spreafico, regia eng e daily Adriano Galli.