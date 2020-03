Finalmente è arrivato! Il golden buzzer di Federica Pellegrini si è fatto attendere fino all’ultimo ma ne è valsa la pena. Si chiama Francesco Carrer ed è un’ugola dello stesso colore del pulsante schiacciato dalla Pellegrini durante la semifinale di IGT , andata in onda il 4 marzo su Sky Uno . Lo rivedremo domani nell’attesissima finale di Italia's Got Talent , alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

di Camilla Sernagiotto

Si è fatto attendere ma, visto chi se l’è aggiudicato, ne è valsa la pena.



Stiamo parlando del golden buzzer di Federica Pellegrini, l’ultimo giudice a cui era rimasto il pulsante dorato a disposizione, schiacciato durante la puntata semifinale di IGT andata in onda il 4 marzo su Sky Uno.



Più che “visto chi se l’è aggiudicato”, dovremmo dire “sentito chi se l’è aggiudicato”: Francesco Carrer è il ragazzo con un’ugola dello stesso colore esatto del golden buzzer!



Francesco ha solamente 13 anni, è timido come tutti i suoi coetanei e mai diresti che dietro quel faccino angelico si nasconde una voce potente e perfetta come quella che ha tirato fuori, lasciando tutti a bocca aperta.



Tutto merito della natura (perché è innegabile che la dote pazzesca di Francesco sia in gran parte naturale) ma anche della nonna, la donna più importante della vita di Francesco con cui ha un feeling che va oltre a quello solito che lega nonna e nipote.



Come ha affermato lui, sua nonna è innanzitutto un’amica, la migliore amica che si possa avere. Grazie a lei, Francesco ha potuto coltivare un amore viscerale che si porta dentro fin da bambino, quello del canto.

Anche sua nonna è una cantante molto dotata e da quando il nipote muove i primi passi se lo porta con sé alle prove del coro in chiesa. Proprio qui Francesco ha affinato una tecnica che lascia di stucco, soprattutto rapportata alla giovanissima età di questo cantante!



Si è guadagnato una standing ovation durante la sua performance, con tanto si invocazione del Golden Buzzer all’unanimità.



Non solo voce pazzesca, come ha detto a giusta ragione Frank Matano, ma anche un modo di stare sul palco che strabilia: Francesco sembra nato per essere una pop star!

Federica Pellegrini prima di schiacciare ha ammesso di essere una persona molto razionale ma che a volte viene governata dall'istinto. Come è successo nel caso di Francesco che l'ha totalmente rapita con le sue vibrazioni che vanno oltre alla musica. E arrivano dritte al cuore.



Lo rivedremo e soprattutto lo risentiremo domani, alla finale di Italia’s Got Talent che andrà in onda in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.