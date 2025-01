4/9

Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono Le Atlantiche. La prima, 32 anni, è nata in Repubblica Ceca. Ha lavorato come modella, nel 2012 ha esordito in TV come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo, nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello VIP e nel 2018 ha affiancato Nicola Savino, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio. La seconda, classe 1998, ha lavorato come modella, ha studiato Fashion Business all’Accademia del Lusso e si è laureata in Scienze della Mediazione Linguistica. Ha partecipato ai reality Ti Spedisco in Convento e Grande Fratello VIP 7

