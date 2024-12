X Factor, la vincitrice Mimì: "Dedico la vittoria ai miei genitori"

TV Show

X Factor 2024, Mimì vince la Finalissima a Napoli. FOTO

La serata in esterna in Piazza del Plebiscito a Napoli si è aperta con la performance del super ospite internazionale Robbie Williams. A sorpresa sul palco anche Paola & Chiara, mentre l'ospite Gigi D'Alessio ha omaggiato in duetto con Giorgia il grande Pino Daniele. I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli hanno assistito alla vittoria di Mimì. Per Manuel è stata la prima vittoria in sei anni di talent show. LA FOTOGALLERY

Per la prima volta nella storia internazionale del programma, la Finalissima di X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si è svolta in esterna, in Piazza del Plebiscito, a Napoli. La serata dai mille colori si è aperta tra fuochi d’artificio e la performance del super ospite internazionale Robbie Williams, che ha incantato il pubblico con il nuovo singolo Forbidden Road

La conduttrice Giorgia ha poi accolto sul palco i giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia nel corso di uno spettacolare opening sulle note delle hit Baby Don't Hurt Me di David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray e Be My Lover di Hypaton x David Guetta feat. La Bouche