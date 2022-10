Nuovo anno, nuova giuria, nuova conduttrice e nuovi cantanti. Due manche che terminano con il ballottaggio e la prima uscita di scena. Gli highlights di quanto successo con il commento di Omar Schillaci e Federica Pirchio di Sky Tg24 Condividi

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST

Non visualizzi questo contenuto? Spreaker, clicca su Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

QUI TUTTI I PODCAST Si ricomincia. Nuovo anno. Nuovi Live. Con una nuova giuria. Una nuova conduttrice. E 12 nuovi artisti in gara. Regole semplici per questa prima puntata: due manche, 6 artisti per blocco e un eliminato.

approfondimento Francesca Michielin, da vincitrice di X Factor a conduttrice di XF2022 A dare il via alle danze una Francesca Michielin in grande spolvero: sfoggia un medley che fa ballare tutto il Repower Arena. Ciliegina sulla torta: il duetto con Fedez sulle note dei Blink 182. È proprio la ex concorrente di 11 anni fa a rappresentare una delle più belle rivelazioni di questa stagione: carica, sicura di sé, sempre in controllo, empatica e simpatica. Promossa a pieni voti.

approfondimento X Factor 2022, chi sono i giudici. FOTO Riprendono i live sotto una costante: grande ricerca musicale e grandi coreografie che fanno di questo show uno dei più contemporanei in termini visivi e di linguaggio. Un costante cambio di ritmo, una sorta di montagne russe del bit. Si passa dal rock dei Ramones con gli Omini al Franco Califano di Iako. Unanimità dei giudici: le due prestazioni convincono. Lo fanno meno i Disco Club Paradiso con il loro sound da festa del Liceo, il mood minimal e intimo di Lucrezia e l’emotività di Matteo Orsi che porta “Il posto più freddo” dei Cani (dove l’indie italiano nacque, i Cani furono). A riportare pieno accordo tra i giudici il sound elettro-partenopeo di Dada' sospesa tra Renato Carosone e i Dengue Dengue Dengue: top.

approfondimento TrisFactor, il fanta X Factor per giocare con i concorrenti ai Live La meno votata della prima manche è Lucrezia, team Ambra. La prima artista del secondo blocco è Linda. Applausi a scena aperta per il suo “Escluso il cane” di Rino Gaetano. Un pezzo rischioso perché non particolarmente conosciuto. E un rischio se lo prende anche Matteo Siffredi che porta Mina: una performance che scalda ma non eccita. Cosa che invece fanno i Santi Francesi che portano un mashup dei Gossip: c’è del pettine in questa esibizione, come in loro. Mantengono alta l’asticella sia Beatrice Quinta, che scatena e si scatena con Cher, che Joelle che invece ci riporta ai primi anni 2000 con Avril Lavigne. Ma sono i Tropea a sparigliare facendo riascoltare un Vasco d’annata: Asilo Republic. Se i bambini dell’asilo di Vasco stavano facendo casino, lo fanno anche i Tropea.

Al ballottaggio va il meno votato: Matteo Siffredi. Una sfida tutta interna alla squadra di Ambra che chiede il tilt e l’insindacabile giudizio del pubblico. A pagare il conto è Matteo che è costretto a salutare X Factor.