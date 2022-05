Nel quinto episodio di “Cucine da incubo”, tutte le domeniche su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo arriva a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza nel ristorante “Da Mario”. Dopo aver provato in prima persona il menù, lo Chef osserva lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, offre la sua preziosa consulenza