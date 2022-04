3/12

In cucina c'è Lello, cuoco e marito di Lia, si basa sull’uso di surgelati, e l’aiuto cuoco Gianni non fa che portare confusione in cucina. Come se non bastasse, i problemi personali che ci sono tra i membri della famiglia non vengono certo lasciati fuori dalla porta del locale.

Cucine da incubo e il felice ritorno di chef Antonino Cannavacciuolo. Su Sky Uno