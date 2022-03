Italia's Got Talent 2022: i momenti più belli della finale. FOTO

3/12

La scenografia che hanno scelto per questo numero da brivido non poteva essere più azzeccata: un vulcano è quello che fa da piattaforma e anche da spettacolare scenario a Holler e Kimberly Zavatta. Fratello e sorella, si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini a rotelle incredibile. A loro è andato il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma.

Italia's Got Talent, Holler e Kimberly sono il Golden Buzzer cumulativo dei giudici