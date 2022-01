Italia’s Got Talent, esordio (in armatura) da applausi

Il kick off dello show prodotto da Fremantle per Sky ha portato sul palco un grande spettacolo presentando la nuova formazione di giudici: insieme ai super confermati Federica Pellegrini , Frank Matano e Mara Maionchi , è arrivato Elio . L'esordio della nuova stagione di Italia's Got Talent, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 461.000 spettatori medi e una share dell'1,2%, pari a un +25% rispetto al debutto su pay dello scorso anno

Un divertentissimo opening dal sapore medievale, con un’esplosione finale sulle note di The Edge of Glory di Lady Gaga nel Teatro 5 di Cinecittà, ha aperto la nuova stagione di Italia’s Got Talent ( LO SPECIALE ). Il kick off dello show prodotto da Fremantle per Sky ha portato sul palco un grande spettacolo ( LE FOTO DELLA SERATA ), imprevedibile e scintillante, ma soprattutto ha presentato la nuova formazione di giudici al tavolo: insieme ai super confermati Federica Pellegrini , Frank Matano e Mara Maionchi , è arrivato Elio . A guidare lo show, a presentare i concorrenti e a seguirne le reazioni, Lodovica Comello da quest’anno dotata di Golden Buzzer per mandare il ‘suo’ concorrente preferito direttamente in finale.

Tra gli altri, hanno superato il turno con 4 sì i ballerini del Team Spotlight , un mix di Italia e Francia per una crew formata da ragazzi tra gli 11 e i 30 anni; la libera professionista e performer 35enne di Negrar (Verona) Zena con il suo cane Frida , che hanno messo in scena una vera e propria rapina di un pupazzo tutto d’oro; e anche il menestrello Leonardo Maria Frattini di Legnago (Verona), che ha cantato una serenata piena d’amore dedicandola a Mara Maionchi la quale ha promesso di dargli il suo numero. Sì unanime anche per la Stunt Academy , giovani milanesi tra i 18 e i 35 anni che da veri stunt hanno inscenato sul palco una rissa vera e propria, con tanto di pugni e bottiglie infrante; la Scuola Toc Toc , studenti e ballerini tra i 15 e i 20 anni di Trieste; per la Clinique Sport Academy, studenti e lavoratori di Città di Castello (Perugia) tra i 7 e i 27 anni; e i coniugi torinesi Simone e Serena , ballerini e insegnanti di danza di 31 e 30 anni, che hanno ballato su 4 stili diversi di salsa in 100 secondi. Sorprendente anche la performance del Mago Lupis , all’anagrafe Daniele Lepantini, di Roma, che con le sue carte magiche ha convinto tutti; e per Leli Neeraja, vero nome Elisabetta Baggio, libera professionista di 33 anni, che con la sua danza del ventre ha sedotto i giudici fino a ricevere 4 sì.

approfondimento

Italia's Got Talent 2022 al via con Elio, la new entry "eliena"

Grande curiosità – e tavolo compatto sul sì – per l’animals trainer 35enne Davide Varrucciu, genovese, che è arrivato sul palco con la sua poiana addestrata a rispondere ai suoi comandi anche quando si è trattato di salire sulla testa di Federica Pellegrini. Applausi anche per il Team South, crew di studenti e liberi professionisti baresi tra i 16 e i 29 anni con la loro coloratissima e vivacissima esibizione di ballo. Sul palco è arrivato anche Canio Toglia, ingegnere e insegnante 73enne di Calitri (Avellino) che ora, durante la sua pensione, si cimenta nella divulgazione scientifica: il suo specchio “magico” ha fatto divertire tutto il pubblico e ha convinto i giudici a dargli 4 sì. Stesso obiettivo raggiunto per i ragazzi romani del Coro Cantering, liberi professionisti tra i 20 e i 36 anni, che ha portato un brano in cui erano mixati suoni ed elementi trentini, veneti e romani: grandi applausi per loro e anche per Elio che ne ha approfittato per realizzare il suo sogno di cantare in un coro, esibendosi sulle note di “La società dei magnaccioni”.



Tornano invece a casa col solo sì di Elio sia i performer e costumisti To Be King, arrivati sul palco con un mantello che dava loro un certo alone di mistero prima di spogliarsi, strato dopo strato, a ritmo di musica; sia il nutrizionista ballerino Marco Liotti, di Roma, che ovviamente si è esibito sulle note di “Tutti Frutti”.

Lo show è appena cominciato, a Italia’s Got Talent il divertimento è solo all’inizio: il prossimo appuntamento è per mercoledì 26 gennaio, su Sky Uno e in streaming su NOW.