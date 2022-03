Italia's Got Talent 2022: segui con noi la finale di stasera. DIRETTA

Stasera, mercoledì 23 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8 vi aspettiamo per seguire in diretta la finale di Italia's Got Talent 2022. In diretta da Cinecittà World a Roma, i 10 finalisti scelti nel corso delle audizioni e altri due conquisteranno il Golden Buzzer del pubblico a casa. Tra tutti loro verrà eletto il vincitore di questa edizione. Conduce Lodovica Comello; i giudici sono Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ospiti, Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda