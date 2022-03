Italia's Got Talent 2022, vince il talento di Antonio Vaglica. VIDEO

Il vincitore dell'edizione di Italia's Got Talent 2022 è Antonio Vaglica che si aggiudica non solo la gloria della vittoria, ma 100mila euro. Secondo classificato Francesco Fontanelli, terzo Simone Corso. Ha condotto la puntata in diretta, Lodovica Comello. Al tavolo come sempre la super giuria formata da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio, new entry di quest'anno.

È Antonio Vaglica il vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent, lo ha deciso il pubblico da casa (RIVIVI QUI LA DIRETTA - LE FOTO DEI MOMENTI MIGLIORI) che dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta condotta da Lodovica Comello, non ha avuto dubbi. Lo studente di 18 anni proveniente da Mirto Crosia (CS), protagonista della finale di IGT (LO SPECIALE) e primissimo Golden Buzzer di Elio, ha conquistato tutti con la sua voce sulle note della cover I Have Nothing di Whitney Houston, l'emozione in studio è salita alle stelle, esattamente dove ci ha portato il giovane talento con la sua spettacolare esibizione. Dopo la performance, Elio non ha potuto fare a meno che confermare la bravura e le qualità tecniche di Antonio, augurandogli di intraprendere la carriera di cantante e lasciandosi scappare un piccolo spoiler: "Personalità eminenti dello spettacolo si sono già fatte avanti per lavorare con lui". Ma il diretto interessato ha preferito non scendere nei dettagli, visibilmente commosso.