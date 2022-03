10/10

Fellon Rossi si presenta sul palco di Italia’s Got Talent con un numero unico nel suo genere. Dopo una carriera da acrobata, interrotta per dedicarsi alla figlia, decide di tornare in scena facendo l’assistente al marito in un numero con le balestre. Fellon decide di essere lei la protagonista dello show, per insegnare a sua figlia che con la dedizione e l’impegno tutto è possibile. 4 sì!