La storia di Medhat Mamdouh inizia 15 anni fa, quando suo padre gli ha regalato il suo primo flauto. Sul palco di IGT, Medhat riesce in pochi attimi a creare un’atmosfera travolgente e a far ballare tutti in studio e a casa! Unendo il suono del flauto e le sue straordinarie capacità di beatboxing, è in grado di riprodurre da solo i suoni di un complesso musicale, sorprendendo tutti e quattro i nostri giudici. Frank senza esitazioni preme il Golden Buzzer: Medhat Mamdouh èufficialmente il 5° Finalista di Italia’s Got Talent 2022!