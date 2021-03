MasterChef 10, chi sono i finalisti. FOTO

Siamo a un passo dalla finale di MasterChef, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore della decima stagione, ecco nella gallery i quattro finalisti che si sfideranno stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455). Antonio, Aquila, Irene e Monir, sono loro gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale, chi riuscirà ad avere la meglio e portare a casa l'ambita vittoria? Non resta che sintonizzarsi su Sky Uno tra poche ore, seguiremo la gara step by step con il Liveblog