MasterChef Italia 10, l'addio di Marco e Daiana. FOTO

5/19

In italia e nel mondo si sta riducendo la biodiversità e la cucina ha un ruolo basilare nel processo di rivalorizzazione delle materie prime in via d’estinzione per combattare questo trend irreversibile. Oggi gli aspiranti chef hanno dovuto non solo usare tutti gli ingredienti ma anche sprecarne il meno possibile conservando gli scarti in una ciotola a loro disposizione.

MasterChef Italia 10: eliminata Alessandra. Ecco cosa è successo nella quinta puntata