MasteChef Italia, record di ascolti per la puntata della passione

È un’edizione senza esclusione di colpi. Una Masterclass i cui componenti non guardano in faccia nessuno e vogliono arrivare al titolo. A decidere le loro sorti, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli che ieri hanno fatto togliere il grembiule ad Alessandra

In termini di ascolti, la media della serata di ieri è la più alta della stagione: l’appuntamento col talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti ottenuto 1.162.441 spettatori medi – in crescita del +18% rispetto all’omologa serata della scorsa edizione – col 4,1% di share e un incredibile 79% di permanenza; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.194.703 spettatori medi e il 3,72% di share, in crescita del +12% rispetto all’anno scorso, con il 77% di permanenza e 1.549.144 contatti; il secondo, ha totalizzato 1.130.179 spettatori medi e il 4,5% di share, in salita del +27% rispetto all’edizione precedente, con un clamoroso 82% di permanenza e 1.380.328 contatti. Durante la messa in onda, Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky. Ottimo il riscontro nei sette giorni, inoltre, per gli episodi della scorsa settimana, che hanno raccolto nel complesso 2.118.306 spettatori medi, un dato che è in aumento del +16% rispetto all’omologa puntata della scorsa stagione e del +7% rispetto alla scorsa settimana.

approfondimento MasterChef 10: Alessandra dice addio alla gara. FOTO “Love is everything”: con questa frase i concorrenti hanno sollevato la Mystery Box di ieri trovando alcuni cibi dal ricco potere afrodisiaco: pepe, zafferano e cioccolato, ma anche fegato di vitello, cipolla rossa di Tropea, cicoria, anguilla. Insieme a questi ingredienti, tre “mini-Mystery Box” che contenevano ciascuna un cibo afrodisiaco scelto dagli Chef: sotto la Box di Barbieri c’era il gambero di fiume, Cannavacciuolo ha voluto delle fragoline, Locatelli ha invece portato l’ostrica. La missione, per i concorrenti, era quella di preparare un piatto capace di esaltare le qualità di questi ingredienti: i tre migliori sono risultati Cristiano, Azzurra e Monir, ma a vincere è stato proprio Cristiano, che ha conquistato così un prezioso vantaggio nel successivo Invention Test. Protagonista della prova creativa è stata la Calabria. A rappresentare la cucina di questa terra lo chef Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz a Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria). I concorrenti hanno dovuto replicare uno dei tre piatti proposti dallo Chef, con abbinamenti scelti da Cristiano: a Marco, Valeria, Ilda, Jia Bi e Maxwell il compito di preparare una lingua con ricci di mare, mango, ‘nduja e spuma di mandorle, l’alternativa in apparenza più semplice; ad Alessandra, Antonio, Daiana, Igor e Francesco “Aquila” il compito, di difficoltà media, di cucinare un piatto con lombo di capra, fungo porcino, nocciole fresche, una salsa di prezzemolo e lo scampo crudo; per Eduard, Azzurra, Federica, Irene e Monir la soluzione sulla carta più complessa, il piatto del gambero, una gelatina di ponzu calabrese sotto la quale ci sono gambero rosso, i piparelli (biscotti tipici della zona dello Chef Rossi), emulsione di cozze, limone candito e finocchietto marino. Una portata difficile, quest’ultima, che Cristiano ha scelto anche per sé.

approfondimento MasterChef 10, lo chef stellato Nino Rossi ospite d'eccezione Il piatto peggiore di questa sfida è stato quello di Alessandra, spedita così direttamente al Pressure Test. Il migliore è stato invece quello di Eduard, eletto così capitano di brigata nella prova in esterna. A comporre le due brigate, in linea col tema della serata, l’amicizia: Eduard ha dovuto indicare il concorrente con cui aveva legato meno che diveniva così capitano della brigata avversaria, e la scelta è ricaduta su Maxwell; per trovare gli altri componenti delle due brigate, poi, con una sorta di reazione a catena a partire dal capitano, ogni concorrente ha dovuto scegliere - «col cuore» come richiesto espressamente dai giudici - la persona con cui ha più legato nella Masterclass: Eduard, per la brigata blu, ha chiamato con sé “Aquila”, il quale ha scelto Monir, che poi ha chiamato Federica, e poi ancora sono arrivati Daiana, Jia Bi e Cristiano; Maxwell, per la brigata rossa, ha indicato subito Antonio, e quindi poi si sono aggiunti Azzurra, Igor, Irene, Marco, Valeria. A sorpresa, quindi, il concorrente di origini statunitensi ha preferito giocare di strategia optando per il giovane dottorando in chimica alimentare e non per Ilda, l’aspirante chef originaria dell’Albania e residente a Novara con cui aveva mostrato di avere un chiaro feeling: Ilda, non chiamata da nessuno, è così andata sotto la balconata, saltando la prova in esterna e arrivando direttamente al Pressure Test, insieme ad Alessandra.