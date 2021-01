MasterChef 10, lo chef stellato Nino Rossi ospite d'eccezione

Cresce l'attesa per il quinto appuntamento di MasterChef Italia (VAI ALLO SPECIALE), stasera il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ospiterà un chef d'eccezione, stiamo parlando di Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz, a Santa Cristina d'Aspromonte, vicino Reggio Calabria, che porterà tre delle sue creazioni.

Nino Rossi in cucina con gli aspiranti chef





Per l’Invention Test sarà in cucina accanto ai sedici concorrenti rimasti in gara (Irish e Sedighe sono fuori dai giochi. Le interviste) proprio perché al centro della prova ci sarà la cucina calabrese, che per l'occasione, esce dai confini della tradizione casalinga con le sue pietanze gustose e uniche. Chi vincerà la difficile Mystery Box conoscerà i piatti dello chef e si potrà confrontare con lui per apprendere i segreti e le procedure giuste per utilizzare gli ingredienti, prima di assegnare ai suoi avversari il piatto stellato che dovranno replicare. Chi riuscirà a portare davanti ai giudici un piatto degno di chef Nino Rossi vincerà la sfida e il premio sarà essere eletto capitano della sua brigata nella prova in esterna.