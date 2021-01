MasterChef 10, Irish e Sedighe sono fuori dai giochi. Le interviste

i commenti di Irish e sedighe dopo l'eliminazione

Entrambi i concorrenti uscenti sono felici dell'esperienza fatta a MasterChef e ci tengono a ringraziare tutti, nonostante Irish sia particolarmente dispiaciuto per la sua prematura uscita dal talent, non serba alcun rancore per Daiana che lo ha messo in difficoltà, tutt'altro: "Le darei un abbraccio, dandole un po' di conforto". Sedighe dalla sua confessa di essersi divertita molto, nella vita mi godo il viaggio, non solo la destinazione, e ha apprezzato sopratutto la squadra, "la migliore di questi anni, ho sentito il clima di integrazione, la fusione di tante culture, meraviglioso".

L'intervista doppia

Perché (non) ti aspettavi di uscire?



Irish: Ero tra quelli che aveva vinto due prove di fila, ero sereno e tranquillo, non credevo di uscire e non credevo di essere stato tra i peggiori, non avendo mai dovuto affrontare un pressure test. Sono stato eliminato al primo errore, forse la mia sensibilità mi ha messo in difficoltà, ho fatto fatica con gli ingredienti, avrei dovuto volare più basso e portare a casa il risultato.

Sedighe: Ho più volte detto che me l'aspettavo, ma non così in fretta, sinceramente pensavo di avere più tempo per dimostrare le mie capacità, aspettavo di esserci dentro un po’ di più. Ma è anche vero che ci sono persone più brave di me.





Per chi fai il tifo?

Irish: Anche umanamente parlando Antonio e Federica per me sono una spanna al di sopra degli altri.

Sedighe: Antonio, è una persona molto preparata, ha studiato tanto, ma anche Jia Bi è molto brava.



Qualche rimpianto?

Irish: Sicuramente avrei voluto farmi conoscere meglio, sono uscito troppo in fretta. Ero convinto di dimostrare il mio talento, mi sono sentito un po’ privato di questa possibilità.

Sedighe: Anche a me è dispiaciuto non aver dimostrato di più, avrei voluto cucinare ancora nelle cucine di MasterChef, a casa con mio figlio è impossibile (scherza n.d.r.).



Qual è stato l'errore fatale e se doveste rifare il piatto?

Irish: Ho cercato di stupire provando a creare qualcosa all’altezza di MasterChef, avrei dovuto cucinare meglio, allungare le cotture, in altre parole avrei dovuto volare più basso senza voler "strafare".

Sedighe: Io ero abbastanza stressata e non riuscivo a concentrarmi bene su quello che dovevo fare, avrei voluto fare una crespella salata più presentabile, sul dolce invece sono soddisfatta.



Progetti futuri?

Irish: MasterChef è stato per me uno spartiacque e mi ha fatto capire che il cibo è il mio pane quotidiano ed è il settore in cui voglio avere successo.

Sedighe (fa la regista n.d.r.): Ho ricominciato a lavorare sui cortometraggi e cerco di andare avanti nell’ambito dell’arte, mi piace comunicare attraverso questo aspetto. La cucina resta una delle mie passioni, ma non credo possa diventare il mio mestiere. L’idea di stare dieci ore in cucina non fa per me.