I giudici di MasterChef 10: l'intervista tripla ai giudici

La decima edizione del talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy sta per cominciare, mancano ormai poche ore. Nell'attesa il video con le interviste speciali alla giuria. MasterChef è in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go)

Sta per alzarsi il sipario sulla decima edizione del talent (MasterChef Italia 10 al via, stasera inizia la nuova stagione. Tutte le anticipazioni) culinario di Sky, in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go). Quale miglior modo per ingannare l'attesa se non quello di ascoltare cos'hanno da dire i giudici dalla loro viva voce e scoprire quali sono i loro "segreti"?

Come ha voluto ricordare Antonella D'Errico, Direttore Sky Entertainment Channels nel corso della conferenza stampa, MasterChef "è uno dei pilastri della programmazione e ha una precisa liturgia che è alla base del suo grande successo insieme ai tre super chef stellati", e non vediamo l'ora che inizi. Termini quali Mistery Box, Invention Test e Pressure Test sono entrati a far parte del linguaggio parlato all'interno delle case degli italiani e questo la dice lunga sul successo di pubblico che cresce inarrestabile. Quest'anno la numero 10, è l'edizione più stra-ordinaria di sempre, e non solo perché fortemente condizionata dall'emergenza Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), ma perchè, per usare le parole di Bruno Barbieri dopo dieci anni, si è alzata l'asticella: "E' il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più. Io dopo dieci anni avevo bisogno di essere ancora più duro perché è necessario rendere il livello più elevato. Ci siamo divertiti, siamo stati giudici complici anche se slegati per via delle maschere e dei camerini distanziati. Non è stato facile lavorare così ma è stato comunque bellissimo". Ma vediamo che aria tira tra i giudici a poche ore dall'inizio del programma. Nella tripla intervista ne scopriamo delle belle, in primis chi tra Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri è il più incline a raccontare i propri segreti, i propri pregi e i difetti (qualcuno sembrerebbe addirittura non averne, vogliamo crederci?). E che dire dei loro sogni?