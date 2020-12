MasterChef Italia 10, tutte le anticipazioni sull'edizione 2021

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sono loro i giudici della decima edizione del talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go). Con entusiasmo e determinazione riparte la ricerca del migliore chef amatoriale con concorrenti che portano piatti e tradizioni da tutto il mondo

E’ la decima edizione di MasterChef e si cerca gente "affamata" che voglia cambiare la vita e prendersi delle rivincite, elementi senza i quali manca l’anima. A giudicare le prove degli aspiranti chef torna il sempre più affiatato trio composto da Bruno Barbieri, pioniere del programma sin dalla prima edizione, che si è sempre distinto per la sua attenzione alla perfezione in cucina e la sua eleganza; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e rigore; Giorgio Locatelli, che porta in cucina spirito British e anima italiana, innovazione e attenzione al dettaglio. Ecco, attraverso le parole dei protagonisti e degli artefici, di MasterChef, moderati dalla giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna, cosa ci attende.



Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia: "C’è stato un momento di riflessione poi la barra la abbiamo messa a dritta e siamo partiti. Il lockdown ci ha regalato chef strepitosi e una ricerca sui concorrenti precisa e intensa. Ci aggiungo che visto che passeremo il Natale in casa a cucinare resta forte la componente italiana ma incontrete aspiranti chef di tutto il mondo. Anche nelle esterne diventa un giro intorno al mondo, non potendo girare lo facciamo col cibo".



Antonella D’Errico, Direttore Sky Entertainment Channels: "E’ uno dei pilastri della programmazione e ha una precisa liturgia che è alla base del suo grande successo insieme ai tre super chef stellati. Mistery Box, Invention Test e Pressure Test rappresentano una terminologia entrata nelle case degli italiani. Le pre-selezioni sono giunte attraverso zoom e gli aspiranti concorrenti sono arrivati in studio solo dopo. Stavolta non si portano gli alimenti da casa e si attrezzano in una fornitissima dispensa. E’ un programma eco-friendly, plastic free e molto del cibo è stato donato all’Opera Cardinal Ferrari Onlus. Già l’edizione 9 è andata benissimo, è stata vicina ai due milioni nell’ascolto dei sette giorni. Oggi molti la guardano on demand per cui i dati non sono lineari ma si allunga su 28 giorni.



Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol: "MasterChef non si ferma mai come lavoro. Col lockdown eravamo in piena fase casting, ci siamo dovuti fermare per riflettere e la crisi porta a esercitare nuova creatività. Per il casting abbiamo lavorato molto a distanza: i concorrenti si auto-producevano dei video e questo ci ha dato una idea più chiara, umana ed esistenziale della loro personalità. Sul secondo step abbiamo operato con tre mistery box e ogni concorrente si è esercitato al buio e ciò ha alzato il livello della sfida, dovevano tutti essere più abili. Dal punto di vista organizzativo abbiamo rimodulato gli spazi allargando la pedana dei giudici e ampliando i piani di lavoro. Sono state rispettate le quarantene, effettuate costanti sanificazioni, attivato porzionamento degli assaggi che non avviene più da un singolo piatto mentre la dispensa è stata raddoppiata come spazi. Abbiamo rilevato un solo caso di positività di un collaboratore che rientrava da un viaggio e comunque ora sta bene. Attualmente è in corso la post-produzione e avviene da remoto, sono pochissimi i momenti di contatto. MasterChef è un grande momento di socializzazione nelle famiglie e più che mai ci voleva visto che tutti abbiamo cucinato durante il lockdown".



approfondimento MasterChef Italia 10: 5 cose sullo chef Cannavacciuolo Antonino Cannavacciuolo: "In primis faccio i complimenti a Bruno Barbieri che ha fatto tutte e dieci le edizioni. Non lo immagino un MasterChef senza di lui. Complimenti poi agli autori che hanno trasformato in positività una situazione che poteva essere difficile da gestire. Ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia del food che cerca gli ingredienti e legge l’etichetta. Qui è la magia di MasterChef: si cercano ingredienti che sul mercato italiano sono sconosciuti e dopo pochi giorni entrano nelle case, deve proseguire così la ricerca che facciamo nelle nostre cucine. In questo periodo la ristorazione sta attraversando una fase delicata ma fare casino non porta a niente, bisogna pensare al domani. Chi ci governa non può accontentare tutti e quello che ci danno oggi diventerà un debito per i nostri figli. Stiamo calmi e salviamo quello che si può salvare. Ai mei ragazzi non farò mancare nulla finché posso. Non è una trovata buona fare casino. Cucinare è anche ridurre gli sprechi: il recupero più furbo degli avanzi è un ripieno con uova, ricotta e parmigiano, il ripieno è golosità; esistono comunque ricette di recupero dei nostri nonni studiate per non buttare via niente. MasterChef è allegria e la nostra arriva da un blocco di concorrenti che ci fa divertire. Molti hanno sfruttato il covid per questa esperienza perché prima potevano avere problemi a lasciare per tre mesi il lavoro. Per me MasterChef è un allenamento perché poi quando torno nella mia cucina cerco di sviluppare idee apprese qui. Se qualcuno vuole fare un percorso nelle nostre cucine ben venga, io qualcuno in passato lo ho già accolto. Stiamo assieme molto tempo e conosciamo tutto, passione compresa. Capiamo se vogliono crescere o se per loro MasterChef è solo una vetrina. Questo è un MasterChef senza barriere, ci sono tutte le culture del mondo.



approfondimento MasterChef 10: 5 cose da sapere sullo chef Giorgio Locatelli Giorgio Locatelli: "Mi sono trovato bene in questa bolla di 120 persone che si è creata. Tutti hanno reagito positivamente. Bello vedere aspiranti chef provenienti da più paesi e realtà sociali, ciò rappresenta una Italia moderna, quella del futuro. La cucina ha un grande successo nei giovani, negli anni Ottanta la faceva la mamma e non c’era la complicità con la vita: MasterChef ha cambiato il modo di vivere la cucina. L’idea di impiattamento viene da qui. MasterChef riflette la società e il momento che stiamo vivendo. La situazione è comunque tragica, a Londra torniamo nel lockdown dopo due settimane nelle quali abbiamo lavorato bene perché la gente ha voglia di uscire. La ristorazione ha bisogno di una mano, è un business che funziona sull’incasso quotidiano e se lo togli in pochi mesi diventa dura; a Londra si pensa che un ristorante su quattro può chiudere nel 2021. Tornando a MasterChef il collegamento zoom iniziale è stato come essere accolti nella cucina dei concorrenti: l’occhio di uno chef capisce subito se è organizzata e ci sono elettrodomestici consoni. Mi è piaciuto perché ogni collegamento è stato entrare in una storia quasi intima. Il livello si è alzato quando hanno dovuto cucinare in studio con la spesa fatta last minute. Consiglio infine Il cuoco il ladro sua moglie e l'amante di Peter Greenway che declina la carnalità del mangiare. Ricordiamoci che la cucina italiana è inclusiva ed è testimone dell'Italia nel mondo, non siamo elitismo bensì mettiamo la gente insieme e mostriamo la capacità dell'uomo di stare insieme".