MasterChef 10, segui con noi la prima puntata. DIRETTA

Un consiglio per i concorrenti di questa nuova stagione di MasterChef?

Essere se stessi, innanzitutto. Non lottare per l’obiettivo, ma godersi la gara perché se si punta solo alla meta non si è più autentici e la maschera viene fuori. Consiglio di giocare fino alla fine in maniera serena. Quando entri hai già qualcosa nella tua vita, se non vinci MasterChef torni a fare quello che facevi prima, insomma non si muore.