MasterChef 10: i momenti clou della prima puntata. FOTO

7/16

Chi ha ottenuto due sì e il grembiule grigio invece dovrà giocarsi la possibilità di entrare in gara, nel secondo step delle selezioni, le Sfide. Così come dovrà fare Daiana, che non è riuscita a convincere i giudici, ma in cui Chef Cannavacciuolo ha trovato un qualcosa in più che l’ha spinto a mettere la sua firma sul grembiule grigio

Speciale MasterChef