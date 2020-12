Ecco l’emozionante rimpatriata (virtuale) degli ex numero uno che si sono aggiudicati la vittoria nelle scorse edizioni del talent culinario. Da Spyros del primo anno fino all’ultimo vincitore in ordine cronologico, ossia Antonio, godiamoci questa chiacchierata a più voci. Aspettando l’inizio della nuova edizione questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go)

Tutti gli ex vincitori delle scorse edizioni di MasterChef Italia si sono riuniti in un emozionante video, in occasione dell’inizio della 10ma edizione di MasterChef, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy in onda da oggi 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go).



Tutti e 9 i vincitori delle edizioni precedenti si sono ritrovati, virtualmente a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. Eppure, nonostante la distanza e la mancanza di contatto fisico, ne è uscita una reunion molto emozionante.

A fare gli onori di casa è stato Antonio, il vincitore della nona edizione. Con la sua innata simpatia e quei modi da anfitrione che lo rendono così empatico, ha dato il la a tutti i suoi colleghi. Proprio lui ha deciso di chiamare i suoi predecessori per rivivere assieme a loro le emozioni provate sia durante MasterChef Italia sia nel momento epico della vittoria sia dopo.



Il primo a essere interpellato è stato chiaramente Spyros, lo chef che si è portato a casa la primissima onorificenza targata MasterChef vincendone la prima edizione.



“Un’esperienza meravigliosa, bellissima”, ha commentato Spyros. Tra risate, lacrime di emozione e panna cotta di Spyros ricordata con tanta nostalgia, il video a cui Antonio ha pensato è davvero un regalo meraviglioso per tutti i fan del talent culinario. E come ha detto giustamente Erica, vincitrice della quinta edizione, “Il primo Spyros non si scorda mai”.



Anche Tiziana, seconda edizione, si unisce al coro, confessando che si sono iscritti tutti proprio grazie a lui, a quel primo fortunato. Anzi, non fortunato: talentuoso!