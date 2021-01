Daiana guadagna un vantaggio all'Invention Test. La concorrente incontra due ospiti d'eccezione, le chef Solaika Marrocco e Stella Shi, che presentano una serie di ingredienti rappresentativi della loro cucina. Daiana sceglie, per sé e per gli avversari, quale gruppo di alimenti cucinare. Inoltre ha la possibilità di comporre una cloche killer, selezionando gli ingredienti più improbabili e assegnandoli ai concorrenti che teme maggiormente. La prova si rivela un boomerang per l’aspirante MasterChef siciliana, che presenta una ricetta poco originale sbagliando pure la cottura, come anche Irene . Ilda dimentica il sale, Maxwell poteva fare meglio, Sedighe e Marco deludono. Al contrario, Aquila crea un piatto bello che, nonostante dei difetti, colpisce la giuria; Valeria propone una salsa di accompagnamento “interessante”; Antonio soddisfa con una preparazione "proprio buona" e pure Cristiano azzecca.

50 sfumature di farina allo Skill Test

L'ingrediente protagonista è la farina: si parte con lo Yorkshire Pudding. La difficoltà maggiore? Far gonfiare lo speciale soufflé. I concorrenti sono perplessi, solo Maxwell ammette di averli già cucinati e infatti guadagna presto la balconata. Insieme a lui si salvano Alessandra, Jia Bi, Ilda, Igor, Monir, Azzurra ("Sto vedendo quello che ho visto alle selezioni, il talento", commenta all'assaggio chef Cannavacciuolo).

Prosegue lo Skill Test per Antonio, Aquila, Daiana, Marco, Irene, Valeria, Eduard, Maxwell, Federica e Cristiano. Bruno Barbieri presenta la ricetta da replicare: la zuppa di cipolle francese. Antonio usa il suo vantaggio per chiedere come tostare la farina, ma sbaglia qualcosa e rimane in gara. Va meglio a Daiana e Aquila che salgono in balconata. Terzo step e ultima possibilità di salvezza anche per Sedighe, che entra in gara solo a questo punto della competizione. I concorrenti cucinano le crespelle, provando a trasformare un piatto popolare in una pietanza gourmet, nella doppia versione dolce e salata. Antonio, Irene e Marco ("Ti stai sforzando per non fare dei mappazzoni, vedo un'evoluzione") sono salvi. Valeria, con delle crespelle ricche di difetti tecnici, Sedighe, che sbaglia del tutto il piatto, e Eduard rischiano l'eliminazione.