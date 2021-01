approfondimento

MasterChef 10, lo chef stellato Nino Rossi ospite d'eccezione

Monir gode di un cruciale vantaggio nell’Invention Test, che prevede per la prima volta in questa edizione la replica di uno chef stellato. L’ospite porta in campo la cucina calabrese: Nino Rossi, chef una stella Michelin con il suo 16 posti, Qafiz, incastonato nell’Aspromonte, presenta a Cristiano tre creazioni di diversa difficoltà. Il concorrente può assaggiare, chiedere consigli e assegnare le preparazioni, secondo strategia, agli avversari. Si tratta di una prova molto complessa, come dimostra la prova dell’assaggio: Cristiano fa un buon lavoro e "ha tutte le carte in regola per sognare in grande", come anche Ilda, Antonio, Igor e Marco, che commettono degli errori ma la scampano. Aquila fa sorridere con il suo modo di lavorare e realizza un piatto che "nel complesso non è da buttare"; Maxwell non riesce a montare la spuma di mandorle ma azzecca l'impiattamento, al contrario di Jia Bi che ha ancora molti problemi con l'estetica in cucina. Monir sbaglia la cottura della carne, Federica ceffa le dosi, Irene presenta un piatto "tremendamente salato". Mentre Azzurra e Eduard ricevono le lodi dell'ospite proponendo una replica quasi perfettamente eseguita, Daiana, Alessandra e Valeria deludono. Vince Eduar, che sarà il capitano della brigata blu nella prova in esterna. Alla guida della brigata avversaria troviamo Maxwell. Alessandra è la peggiore della prova e vola al Pressure Test insieme a Ilda, vittima di un gioco di strategia dei suoi compagni di avventura.