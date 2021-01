MasterChef, Alessandra e la sua idea di cucina. L'intervista

approfondimento

MasterChef Italia, record di ascolti per la puntata della passione

Un’uscita inaspettata.

Non me l’aspettavo per niente e c’è un fondo di amarezza in questo, ho commesso degli errori, ma sono certa che sarei potuta andare avanti, sono sicura di me stessa. Sono arrivata 16ma, ho fatto una bella figura, MasterChef per me è stato un regalo a livello umano. E’ stato brutto rivedersi, ma voglio cogliere solo il bello di questa grande esperienza.

A livello professionale invece?

MasterChef mi ha insegnato soprattutto a superare i miei limiti, a uscire fuori dagli schemi, a guardare oltre e a sperimentare senza pregiudizi.

Una parola sui giudici?

Con Barbieri ammetto di aver avuto più feeling, riusciva sempre a tranquillizzarmi, anche nei momenti più difficili, Cannavacciuolo è un gigante buono, molto paterno, con Locatelli invece ho avvertito più distanza, forse perché abbiamo due idee di cucina diverse.

Qual è la tua idea di cucina?

Innanzitutto mantenere il legame con la mia Sardegna, creare un collegamento tra la propria terra e la cucina gourmet per me è il massimo, proprio come ci ha mostrato lo chef Nino Rossi in puntata.

Cosa c’è nel tuo menu ideale?

Un mix che riesca a legare i sapori del mare e della terra, nel mio menu non possono mancare lo zafferano, le cozze, il tonno rosso di Carloforte, la bottarga di muggine e tantissimi altri prodotti sardi, dai carciofi ai pomodori, la lista è lunghissima.

Com’è stato poter cucinare un piatto stellato?

Piuttosto impegnativo, è stata la prima volta in cui mi sono confrontata con un piatto di altissimo livello, ma partecipando a MasterChef ero preparata, ho voluto mettermi in gioco sfidando i miei limiti.

Per chi fai il tifo?

Azzurra ha tanto da dare, tante conoscenze, ha viaggiato in lungo e in largo e mi piacerebbe vincesse lei, ma anche Antonio, che non è l’uomo di ghiaccio che tutti descrivono, ci mette il cuore ed è preparato, sarei contenta anche della sua vittoria.

Addio agli studi di Giurisprudenza?

Porterò comunque a termine gli esami che mi mancano anche perché non sono tanti, ma d’ora in poi non voglio più reprimere la mia vena artistica, la stessa che mi ha trasmesso mio padre, il primo che ha capito quanto fosse importante per me buttarmi in questa avventura.

Cosa vedi nel tuo futuro?

Vedo solo la cucina, non vedo nient’altro, MasterChef mi ha fatto capire qual è la mia strada. Cucino e sperimento tutti i giorni e il mio primo obiettivo è poter fare esperienza in un grande ristorante, per il resto si vedrà.