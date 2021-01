MasterChef 10 presenta Flynn McGarry, “il Justin Bieber del food”

Eccoci giunti stasera al sesto appuntamento con MasterChef Italia ( VAI ALLO SPECIALE ), i 15 aspiranti chef ancora in gara dovranno riuscire a tenere i nervi saldi per affrontare le prossime prove e dimostrare il loro talento. E un ospite d'eccezione allieterà la gara, ma sopratutto sarà da esempio agli aspiranti chef. Si tratta di un ospite molto speciale, anche perché il giovane talento in questione ha solo 22 anni, e a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem.

"il Justin Bieber del food"

Flynn McGarry, affermato e acclamato talento appena 22enne, soprannominato “il Justin Bieber del food”, che a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante e a 10 anni aveva già dimestichezza ai fornelli. Una storia fuori dal comune la sua, basti pensare che all'età in cui decide che la cucina è il suo futuro, il suo destino è segnato. La sua non è un'infanzia come quella di tutti i suoi coetanei, ma non si lamenta, fin da bambino ha le idee chiare e si avvicina a quella che oggi è la sua passione e il suo mestiere a causa del divorzio dei suoi genitori. Cominica quasi per gioco, poi studia online e con spirito di sacrificio e dedizione a 13 anni si ritrova a lavorare presso lo chef Humm nel suo locale, l'Eleven Madison Park. Le sue creazioni saranno protagoniste dell’Invention Test (una in particolare è un'autentica specialità che porta la sua firma) e il vincitore della Mystery Box conoscerà Chef McGarry e avrà l’occasione di assaggiare le sue creazioni, prima di scoprire gli enormi vantaggi che gli spettano e dare il via alla sfida. Chi riuscirà a portare al cospetto dei giudici un piatto il più vicino possibile a quello di Flynn McGarry vincerà la prova, diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna.