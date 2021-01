Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della sesta puntata

Un grandissimo ospite arriverà nelle cucine di MasterChef Italia per la prova creativa di questa settimana. Si tratta dell’enfant prodige della cucina internazionale Flynn McGarry , affermato e acclamato talento appena 22enne, soprannominato “il Justin Bieber del food” , che a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem. Le sue creazioni saranno protagoniste dell’Invention Test e il vincitore della Mystery Box conoscerà Chef McGarry e avrà l’occasione di assaggiare le sue creazioni, prima di scoprire gli enormi vantaggi che gli spettano e dare il via alla sfida. Chi riuscirà a portare al cospetto dei giudici un piatto il più vicino possibile a quello di Flynn McGarry vincerà la prova, diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna. La location di questa settimana è l’Azienda Agricola Salvaraja , che si estende nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ad attendere i concorrenti, una giuria estremamente esigente, forse la più difficile da accontentare: i bambini. I concorrenti, divisi in due brigate, la rossa e la blu, dovranno rimboccarsi le maniche per servire ai commensali piatti di loro gradimento. La brigata che non riuscirà in questo intento dovrà affrontare il Pressure Test. Chi non riuscirà a superare tutte le insidie delle sfide dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Continua dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef in gara nel cooking show realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Nelle puntate di questa settimana: uno degli aspiranti chef si cimenterà nuovamente con una delle prove della scorsa serata di MasterChef Italia; lo chef Franco Aliberti, nella rubrica “Cucina Antispreco”, ci svelerà come realizzare un piatto riducendo al minimo lo spreco alimentare; per “Sapori dal Medio Oriente”, il giudice Bruno Barbieri realizzerà una ricetta ispirata ai suoi viaggi nelle regioni mediorientali; Valerio Braschi vincitore della sesta edizione, realizzerà insieme a uno dei concorrenti in gara quest’anno un piatto partendo da un’idea in comune in “Punti di vista”; per la rubrica “L’orto dello chef”, Chiara Pavan, chef con una stella Michelin, realizzerà un piatto con i prodotti del proprio orto; uno degli aspiranti chef della Masterclass mostrerà la propria idea di cucina attraverso la preparazione di alcuni amuse bouche in “Io in un boccone”; lo chef Jeremy Chan, una stella Michelin, ci svelerà la sua idea di comfort food per la rubrica “I Feel Food”; in “#instafood”, uno dei concorrenti creerà la propria versione di uno dei piatti che spopolano più sui social; per la rubrica “La domenica secondo me”, uno degli aspiranti chef della nuova edizione di MasterChef Italia realizzerà il piatto che caratterizza la propria domenica; infine, in “Mystery a metà”, i giudici di Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno cimentarsi con due delle prove più iconiche: la Mystery Box e la cucina a staffetta.