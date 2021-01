MasterChef Italia 10: cosa è successo nella sesta puntata

Doppia eliminazione, Mistery Box all'insegna della sostenibilità e prova in esterna all'assaggio di specialissimi palati. Appuntamento giovedì 28 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455) con la settima puntata Condividi:

Marco è il peggiore dell'Invention Test e deve togliersi il grembiule, seguito da Daiana che non supera un Pressure Test a base di pasta in bianco gourmet ed è costretta ad abbandonare la cucina di MasterChef Italia 10 (LO SPECIALE). La sfida fra gli aspiranti chef si fa sempre più serrata e Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non tollerano ormai neppure il più piccole errore ai fornelli.



A lezione di biodiversità con MasterChef 10 approfondimento MasterChef Italia 10, l'addio di Marco e Daiana. FOTO La Mystery Box contiene 10 ingredienti in via d’estinzione, che gli aspiranti chef devono usare limitando al massimo gli sprechi. La resa del piatto e la quantità di cibo scartata sono infatti i criteri di valutazione nella scelta del migliore. Jia Bi, Irene (che colpisce per “lo stile minimal e la varietà delle preparazioni”) e Federica (con una ricetta “da brividi”) sono le migliori della prova, vinta proprio da quest’ultima. Federica incontra un ospite d’eccezione: Flynn Mc Garry, l’enfant prodige della cucina americana, ha aperto il suo primo ristorante all’età di 19 anni e nella Masteroom presenta tre preparazioni speciali, che i concorrenti dovranno replicare.

L’Invention Test con colpo basso: eliminato Marco Federica assegna le preparazioni di chef Flynn Mc Garry agli altri concorrenti e sferra un colpo basso: può privare un avversario di uno strumento fondamentale per cucinare e decide di togliere la mandolina ad Aquila, che si ritrova a tagliare le sottilissime verdure necessarie al suo piatto con il solo aiuto del coltello. Federica, nonostante i vantaggi, lavora in maniera “mediocre” e fra coloro che hanno cucinato il piatto più semplice si salva solo Jia Bi, mentre Monir, Marco e Daiana deludono. Il filetto alla Wellington con barbabietola riesce “benissimo” a Irene; anche Igor, Cristiano e Eduard se la cavano, mentre Ilda sbaglia salsa e cottura. Gli assaggi procedono con il piatto più complicato, i tortellini di cavolo rapa: “deliziosi” quelli di Maxwell, buoni ma non perfetti quelli di Antonio e Azzurra, pessimi quelli di Valeria. Aquila, seppur senza mandolina, fa “un grandissimo lavoro”. La giuria proclama Irene vincitrice dell’Invention Test; i peggiori sono Federica, Ilda e Marco, che deve abbandonare per sempre la cucina di MasterChef.

MasterChef 10, sesta puntata: la prova in esterna La cascina Salvaraja nel parco del Ticino fa da scenario alla prova a squadre, in cui i concorrenti cucinano per dei temutissimi commensali, i bambini del posto, cresciuti con una forte cultura del cibo. Irene sceglie il menù della brigata rossa e chiama al suo fianco Federica, Antonio, Igor, Azzurra, Monir e Cristiano; la brigata blu è composta da Ilda, Jia Bi, Valeria, Daiana, Maxwell, Eduard e Aquila, che guida la squadra. La vittoria è schiacciante: i rossi vincono per 14 voti contro uno e volano in balconata. Gli altri devono affrontare il Pressure Test, rischiando l’eliminazione.