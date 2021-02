MasterChef Italia 10, Jia Bi ed Eduard tornano a casa. Le interviste

l'intervista doppia

approfondimento

MasterChef Italia 10, fuori Jia Bi ed Eduard. FOTO

Partiamo dai punti di forza e dalle debolezze.

Jia Bi: “La mia forza è l’amore per la cucina, voglio conoscere bene la cucina e la cultura italiana, il mio maggior pregio è voler migliorare. La mia debolezza è stata la gestione del tempo e l’impiattamento. Aggiungo anche che a volte, ho avuto qualche difficoltà nella lingua".

Eduard: "La mia forza sta nella dedizione e nello studio, e ammetto che trovare un bel gruppo mi ha fatto andare avanti. Il mio punto debole è l'ossessione di voler essere tra i migliori. Voler vincere sempre a volte non va bene e questo l’ho imparato a MasterChef".

A livello caratteriale cosa vi ha insegnato MasterChef?

Jia Bi: "MasterChef è stato importante per me innanzitutto perché grazie alla gara sono riuscita a esercitarmi e a mantenere la concentrazione. Quando i giudici mi parlavano di disattenzione, io non capivo cosa volessero dirmi, ora l'ho capito, e questo mi è servito davvero tanto".

Eduard: "Ho imparato che posso lavorare bene seppur sotto pressione, ma ho capito che non posso sempre voler vincere. Ho imparato quel self control che mi mancava, anche grazie a Jia Bi. In generale ho fatto mia la lezione di Locatelli per il quale “L’ultimo piatto è quello che parla per te”…ha ragione ed è stato così per me".

C'è un giudice in particolare con cui avete sentito più feeling?

Jia Bi: “Tutti e tre i giudici mi vogliono bene e io voglio loro bene, Bruno Barbieri è molto classico, un italiano chic, Antonino è un uomo del sud molto caloroso e simpatico, Locatelli anche è simpatico e mi ha stupito perché sapevo della sua mentalità aperta, ma ha una profonda conoscenza della cultura cinese e non me l'aspettavo".

Eduard: “Tutti i giudici mi hanno spronato e lasciato qualcosa e per questo voglio ringraziarli, ho legato particolarmente con Barbieri perché e lo dico tra virgolette, la mia cucina si assomiglia di più alla sua".

Per chi fate il tifo?

Jia Bi: “Io dico che chi è rimasto è bravo, per me i migliori del gruppo sono Aquila e Antonio, ma non tifo solo per loro, la bravura è importante, ma c’è anche la fortuna. Non voglio portare sfiga a nessuno e preferisco non dire niente su questo".

Eduard: "I miei favoriti sono Monir, Aquila e Antonio. Comunque sia, tutti quelli che sono rimasti hanno qualcosa da dire, meritano tutti di essere lì perchè hanno superato prove molto dure. Anche Daiana per me meritava, ma purtroppo è già uscita".



Cosa non può mancare nel vostro menu ideale?

Jia Bi: ”Sicuramente qualcosa che rispecchi il mio percorso a MasterChef, qualcosa di italiano e di cinese, un mix di sapori e poi userei le tecniche che ho imparato".

Eduard: “Io porterei i piatti della mie radici declinati in chiave moderna, qualcosa che parli di me, che dica da dove vengo e dove voglio arrivare.



In finale cosa avreste portato?

Jia Bi: "Innanzitutto ho sempre detto che non sarei arrivata in finale e quindi non sono preparata su questa domanda, porterei un antipasto cinese, un primo di pasta italiana fresca, sono brava nel ripieno, e come dessert sceglierei un dolce italiano perché è più buono e apprezzato".

Eduard: "Antipasto a base di capasanta con riduzione di cocco, marmellata e foglia di zucca caramellata, risotto con gel all’Amarone o al Valpolicella e un dolce tradizionale della mia terra. Una crostatina con frutto della passione, cocco e olio di mandorle con sifonata di crema catalana".

Nel vostro futuro che ruolo ha la cucina?

Jia Bi: "Prima di MasterChef conoscevo un po’ la cucina italiana, ma a livello casalingo, popolare, oggi ho imparato tanto dai cuochi stellati che sono stati ospiti e dai giudici, ho approfondito la mia cultura culinaria italiana. Ma non farò la cuoca, né aprirò un ristorante, la mia esperienza mi ha arricchito e so che posso fare meglio di prima".

Eduard: "Prima di MasterChef volevo fare il barista, poi il barbiere, ma la passione per i fornelli l’ho sempre avuta. Ora voglio dedicarmi al mondo della cucina, iscrivermi a un corso, continuare a studiare, prima però vorrei continuare a conoscere e viaggiare. La mia è una cucina di contrasti, all'interno c'è la mia infanzia, la mia adolescenza e parte degli studi attuali, voglio unire tutto in armonia. Voglio che i miei clienti possano viaggiare attraverso i miei piatti".