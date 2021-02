Jia Bi ed Eduard devono abbandonare la MasterClass. La concorrente non riesce a reinterpretare un dolce classico come il panettone durante l’Invention Test ed è eliminata; il cuoco amatoriale di Santo Domingo invece perde la prova finale contro Federica ( LO SPECIALE ) .

I nostri aspiranti chef amatoriali, a questo punto della competizione, possono davvero considerarsi dei cuochi completi? E' la Mistery Box a rivelarlo. Sotto alla scatola di legno sono celati una serie di metodi di cottura, dall’affumicatura al salto, dal sottovuoto alla frittura, e via dicendo; i concorrenti devono utilizzare cinque di queste tecniche per la creazione di un solo piatto. Nonostante qualche difficoltà, Antonio con la sua speciale triglia figura tra i migliori, la perfetta affumicatura del gambero vale un posto sul podio ad Azzurra , mentre Eduard con la sua anatra mostra alla giuria tutti i suoi progressi (con tanto di salsa bernese nel piatto, che solletica lo spirito critico di chef Bruno Barbieri). Vince Eduard, che propone un’idea culinaria nella sua completezza.

MasterChef 10, Invention Test con Andrea Tortora

Il Natale è ormai distante ma il panettone non conosce crisi. Così nella MasterClass i concorrenti fanno i conti con la ricetta caposaldo della pasticceria italiana, alla presenza dell’ospite Andrea Tortora, enfant prodige del made in Italy. I concorrenti devono trovare il modo di reinventare il dolce, creando una ricetta inedita, utilizzando una delle due tecniche di lavorazione mostrate dall’ospite, la cottura ad azoto liquido o la caramellizzazione in padella. Antonio presenta un “piatto gradevole” ma dalle proporzioni sbagliate; Azzurra brucia l'ingrediente protagonista; Aquila propone un impiattamento “ricco di caos”. Irene dà nuova vita al panettone trasformandolo in un cannolo ripieno, Federica azzecca perfettamente la caramellizzazione e Monir vince la prova, dando il meglio di sé e sperimentando con successo entrambe le tecniche.

Nonostante il vantaggio come vincitore, Eduard manca la prova, non comprendendo appieno la richiesta della giuria e figura tra i peggiori insieme a Jia Bi: la concorrente di Shanghai con base a Bari deve abbandonare la gara e il sogno di diventare il decimo MasterChef italiano.