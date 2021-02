MasterChef Italia 10, Maxwell esce di scena. FOTO

5/24

Per la prima volta in questa edizione i concorrenti si sono sfidati in coppia, a staffetta, ma essendo in dispari c’è stata una sorpresa per il vincitore della Mystery che ha potuto scegliere se salvare se stesso o un compagno e quindi formare le coppie dell’Invention Test secondo strategia o amicizia.

MasterChef Italia 10: eliminati Valeria e Cristiano. Cosa è successo nell’ottava puntata