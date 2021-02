I concorrenti della MasterClass rimangono in nove a contendersi un posto in finale. Ospite della puntata lo chef sperimentatore e avanguardista Terry Giacomello. Appuntamento giovedì 11 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455) con la nona puntata

Un Invention Test da Stella Michelin manda al tappeto Valeria. Mentre Cristiano, fra gli sconfitti della prova in esterna, non supera il Pressure Test finale ( LO SPECIALE ) dell'ottava edizione del cooking show di Sky.

Acqua o aria? I cuochi amatoriali si confrontano con due elementi cardine della natura, altrettanto importanti in cucina. Sotto una delle Mistery Box si scorgono alghe, pesci e altri ingredienti che hanno a che fare con il mare, mentre l’altra scatola è sigillata: i concorrenti scelgono al buio quale Mistery Box trattare, con l’unica raccomandazione di usare nella loro ricetta tutti quanti gli ingredienti. Molti si dimostrano coraggiosi: solo Eduard e Jia Bi vanno sul sicuro, mentre il resto della MasterClass opta per la Mistery Box a sorpresa. Il piatto “molto buono” di Maxwell , l’estro di Aquila e l’energia di Eduard valgono ai tre aspiranti chef un posto tra i migliori: la sfida è vinta da Francesco Aquila, grazie alla sua preparazione “bilanciatissima”, che esalta ogni singolo ingrediente.

Invention Test: eliminata Valeria

Aquila gode del suo vantaggio e incontra nella Masteroom lo chef sperimentatore e avanguardista Terry Giacomello, che si presenta accompagnato da tre gruppi di ingredienti, in ordine di difficoltà, legati alla terra. Giacomello, una Stella Michelin, con il suo ristorante Inkiostro di Parma si avvalla di botanici e tecnologi alimentari per creare i suoi estrosi piatti ed è pronto a condividere delle inusuali materie. Il vincitore della Mistery Box ha il privilegio di assaggiare i piatti e carpirne i segreti, assegnando le preparazioni ai compagni. Equilibrio dei gusti ed estetica sono i criteri da rispettare. All’assaggio della giuria, Aquila riceve i complimenti dello chef ospite, come anche Irene, Maxwell e Jia Bi, che ha “centrato in pieno il gusto”. Eduard e Monir si difendono discretamente, ma potevano impegnarsi di più. Valeria, Azzurra e Cristiano non soddisfano la giuria, presentando preparazioni che mancano di gusto e personalità; Antonio e Federica peccano di sapidità il primo e di acidità la seconda. La concorrente sbaglia anche l'impiattamento: “Sembra una lapide”. Jia Bi vince la prova, soffiando il titolo di migliore dell’Invention test a Irene e Aquila, sul podio al suo fianco. Fra Cristiano, Azzurra e Valeria, i peggiori, la giuria sceglie di eliminare la 24enne di Vasto.