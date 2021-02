Per gli episodi di ieri, oltre 1 milione 125 mila spettatori medi col 4,02% di share. Livelli record nei 7 giorni: 2 mln 247 mila spettatori medi (+20% sull’anno precedente). L’asticella si alza ancora con prove elettrizzanti. Eliminati Valeria e Cristiano

Mai dare nulla per scontato a MasterChef Italia (LO SPECIALE). In un’edizione già ricca, fin qui, di colpi di scena, gli episodi di ieri sera sono stati sorprendenti ed elettrizzanti, con sfide complesse, capaci di mettere alla prova tutti gli aspiranti chef e di sconvolgere totalmente gli equilibri all’interno della Masterclass. Al termine della serata del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, i grembiuli rimasti sulle postazioni erano quelli di Valeria e Cristiano, i due concorrenti a cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli hanno comunicato di dover abbandonare ufficialmente la gara.

tutti i numeri

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, conferma gli ottimi ascolti della scorsa settimana con 1.125.521 spettatori medi col 4,02% di share; nel dettaglio, il primo ha raggiunto 1.194.764 spettatori medi e il 3,67% di share, con il 74% di permanenza e 1.603.817 contatti; il secondo, ha totalizzato 1.056.278 spettatori medi e il 4,48% di share, con il 76% di permanenza e 1.394.176 contatti. Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky. Sui sette giorni, gli episodi della scorsa settimana hanno raggiunto una media serata di 2.247.745 spettatori, ancora una volta in crescita del +20% rispetto alla scorsa stagione e stabile rispetto ai livelli record della puntata precedente (quando aveva segnato il risultato più forte delle ultime 4 edizioni).