Addio ad Alberto Naponi, "l'uomo d'antan" più amato di Masterchef

Grave lutto a MasterChef Italia (VAI ALLO SPECIALE), si è spento l'ex concorrente Alberto Naponi, in gara nel corso della terza edizione dello show culinario, era arrivato fino alla nona puntata. Per tutti è stato “lo chef pensionato”, i suoi compagni di viaggio però lo chiamavano “Napo”. Aveva 76 anni, a renderlo noto l’annuncio sui social della trasmissione. L'aspirante chef di origine cremonese si era distinto per la sua proverbiale ironia, la sua eleganza nei modi e la sua idea di cucina. "Non ho mai aperto un computer, non ho mai studiato come fanno altri, la mia cucina sono io, è semplice, di gusto e piacevole", così come piacevole e amabile era la sua presenza, mai eccessivo, sempre pronto a sdrammatizzare e dare una parola di conforto ai colleghi. Il suo sorriso resterà nel cuore di chi lo ha amato e ha sempre fatto il tifo per lui. Ciao Alberto!