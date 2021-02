MasterChef Italia 10: cosa è successo nella nona puntata

MasterChef 10: una staffetta per l’Invention Test

Due personalità e due talenti culinari per un unico piatto. Azzurra, vincitrice della prova precedente, può scegliere di salvarsi e sale in balconata. Da lassù, lasciandosi guidare dalla strategia, accoppia gli avversari, che per l’Invention Test si ritrovano a cucinare in una staffetta all’ultimo sapore. L’improbabile accostamento tra Antonio e Monir funziona bene e quell’olio alla menta ispirato alla cucina marocchina conferisce un bel appeal al piatto, mentre Aquila e Irene, affiatati durante la fase di preparazione, cucinano un piatto in cui le loro personalità risultano poco amalgamate, nonostante un bel impiattamento. Problemi di comunicazione, invece, per Eduard e Maxwell, che finiscono tra i peggiori dell’Invention Test, ma per loro c’è una sorpresa: la prova non prevede eliminazione. Infine, Jia bi e Federica si dimostrano fin da subito sulla stessa lunghezza d'onda e vincono: saranno i capi brigata della sfida successiva.