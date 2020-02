Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 31 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 31 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica la quarta puntata della nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. Alessandro Servida e Andreas Acherer continuano a girare l’Italia alla ricerca della miglior pasticceria del Paese. A Firenze scopriamo tre pasticcerie che custodiscono le storie ricette fiorentine: Il cantuccio di San Lorenzo, I dolci di Massimo e la pasticceria Blasio. Chi vincerà?

Professione assassino, ore 21:10 Crime investigation

In “Professione assassino” analizziamo il mondo degli omicidi da un punto di vista inedito. Si raccontano le storie di venti persone disposte a pagare qualsiasi prezzo per vedere qualcuno morto. Stasera è la cliente di un venditore d'auto che chiede all'uomo di trovare un killer in grado di uccidere la moglie del suo amante.

Jane Fonda in Five Acts, ore 21:15 Sky Arte

Un documentario HBO del 2008 dedicato all'attrice premiata con 2 Oscar e con il Leone d'oro alla carriera. Un ritratto imperdibile di Jane Fonda, tra vita privata, cinema e impegno sociale.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:35 Blaze

Su Blaze torna Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica si sfidano con i loro gladiatori fatti di microchip.

Takeshi’s Castle Indonesia, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central parte la nuovissima stagione di “Takeshi's Castle”, il game show commentato dal Trio Medusa dove vittoria e sopravvivenza coincidono.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio mentre la dott.ssa Dawn visita una donna la cui obesità ha provocato uno squilibrio ormonale, il dott. Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Le immagini satellitari rivelano alcuni grandi cumuli in Romania, a pochi chilometri dalla residenza di Vlad l'Impalatore. Potrebbe trattarsi della tomba a lungo perduta di Dracula.

America Cosa Nostra: la storia continua, ore 20:55 National Geographic

Nel 1983, Rudolph Giuliani è intenzionato a dimostrare l'esistenza di una commissione mafiosa. Intanto, a Las Vegas le organizzazioni criminali controllano i casinò.

Strane storie di alieni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma racconta le storie più incredibili di tutti i tempi sugli UFO e sugli alieni, con testimonianze di chi sostiene di avere avuto degli incontri ravvicinati con loro. Alcuni sostengono che le Piramidi furono costruite o progettati in un lontano passato dagli alieni che visitarono il nostro pianeta grazie alla loro avanzata tecnologia.

Camorra: la vera storia, ore 21:00 History

Analizziamo le origini della Camorra, un fenomeno complesso che affligge un'intera regione, attraverso le sue storie e le sue terribili operazioni.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo Wild

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici, destreggiandosi tra la vita da veterinario e quella di moglie e madre.

Serie TV in onda stasera

The New Pope - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Continua, con altri due episodi, “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Homeland, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox torna “Homeland”, la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes. L’attrice è Carrie Mathison, un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Nella settima stagione, la donna ha lasciato il lavoro alla Casa Bianca e si è trasferita di nuovo a Washington per vivere con sua sorella Maggie.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della seconda e ultima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo interpretato da Freddie Highmore.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime vediamo, in prima tv, la quindicesima stagione di “Criminal Minds”, la serie poliziesca che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. “Criminal Minds” è scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “The Following”, la serie con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. L’uomo è costretto a tornare in attività quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso.

Chicago Med, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center. Spin-off di “Chicago fire”, la serie racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione della serie incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. “Arrow” è la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready. Music. Play!, ore 21:10 DeA kids

Su DeAKids continua il programma “Ready. Music. Play!”, con protagoniste quattro famose influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. Conduce Jody Cecchetto, figlio del produttore e talent scout Claudio Cecchetto.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, continuano le avventure de “I Thunderman”, una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network vediamo “Lo straordinario mondo di Gumball”, lo show che racconta le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior continua “Puppy Dog Pals”, le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino con la passione per l'avventura.

