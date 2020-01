Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con The New Pope , il seguito di The Young Pope , l'acclamata serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino. Jude Law torna a vestire i panni di Lenny Belardo, AKA Papa Pio XIII, ma ecco uno sfidante di tutto rispetto, Sir John Brannox, il nuovo Papa interpretato da John Malkovich. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 31 gennaio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

di Linda Avolio

The New Pope, episodio 7

E finalmente Pio XIII si risvegliò. Ad accoglierlo, Lenny Trova la giovane suora che per un anno ha vegliato su di lui e il Dottor Emmer Lindegard, il cardiologo che l'ha avuto in cura. Intenzionato a non diffondere la notizia del suo ritorno alla vita, il giovane Papa, che a tutti gli effetti è ancora in carica, si fa ospitare dal compassionevole medico, e nella sua magnifica dimora veneziana fa la conoscenza della sua altrettanto magnifica, ma tristissima, moglie, che è alla ricerca di un miracolo. E Lenny, come ben sappiamo, ha un collegamento diretto con l'Altissimo. Intanto Sofia chiede aiuto a Voiello: dopo l'esito a dir poco disastroso dell'intervista a Giovanni Paolo III, la Chiesa ha bisogno di una guida ferma e decisa, specialmente ora che le minacce del califfo si sono fatte ancora più intense.

The New Pope, episodio 8

Mentre Bauer interpella l'ex Segretario di Stato del Vaticano, per Pio XIII è giunto il momento di fare ritorno a Roma, seppur in massima segretezza. L'annuncio del suo risveglio, infatti, potrebbe sconvolgere il mondo intero. Colpito dalla notizia di questo miracolo, e in piena crisi esistenziale, Sir John Brannox decide di allontanarsi dal suo trono, ma a riportarlo ai suoi doveri, e alla retta via, ci penserà Sofia, anche lei in un momento di transizione. Riusciranno queste due anime alla deriva a farsi forza a vicenda? A colloquio con Voiello, Lenny manifesta l'intenzione di non volersi limitare a essere il Papa Emerito: scontro in vista con l'attuale occupante del soglio pontificio? Suor Lisette e le sue consorelle non possono abbassare la guardia, perché il Cardinal Assente si è dimostrato essere molto meno comprensivo del suo predecessore: che guerra sia! Per i due papi è arrivato il momento di incontrarsi.