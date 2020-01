"Lenny ha cominciato il suo papato senza compromessi, ma alla fine si è addolcito. In un certo senso ha cercato una via di mezzo, e Voiello vuole mantenere una continuità, perciò una delegazione del Vaticano va in Inghilterra per chiedere a Sir John Brannox , interpretato da John Malkovich, di diventare Papa, perché lui è il grande teorico della via media," ci spiega de France, che poi aggiungere "La sua relazione (ndr, di Sofia) con Sir John è bellissima, perché il suo ottimismo e il suo entusiasmo fanno sentire meglio il Papa, che sta segretamente soffrendo. La sua solitudine è molto profonda e molto dolorosa, e lui avrà grande fiducia in lei."