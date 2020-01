Dal 7 gennaio, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 torna Best Bakery ! Alessandro Servida e Andreas Acherer sono pronti per partire alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia.

Sta per arrivare Best Bakery! I giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono pronti a partire per girare l’Italia alla ricerca della miglior pasticceria del paese. L’avventura sarà anche l’occasione per scoprire la tradizione dolciaria italiana, in particolare quella delle 5 tappe che la comporranno. Da nord a sud ne vedremo delle ghiotte. In attesa che la dolce avventura cominci scopriamo insieme 3 motivi per vedere questo appassionante programma dedicato alla pasticceria! Best Bakery ti aspetta dal 7 gennaio, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

1. Prendere ispirazione

Durante le puntate di Best Bakery avremo la possibilità di ammirare delle meravigliose creazioni, delle piccole opere d’arte che soddisfano gli occhi oltre che il palato, che potranno essere fonte di ispirazione per tutti gli appassionati di pasticceria che guarderanno il programma e potranno provare a riprodurre nelle loro cucine i dolci che gareggiano per il titolo di Best Bakery d’Italia.

2. Scoprire nuove pasticcerie

Per chi invece non sa nemmeno quali siano gli ingredienti della pasta frolla e non saprebbe da dove iniziare per preparare un bignè, Best Bakery sarà l’occasione perfetta per scoprire dove andare a fare incetta di dolci e non rischiare cali di zuccheri anche se non si sa preparare nemmeno una semplice crostata.

3. Ammirare le bellezze del nostro paese

Le pasticcerie che partecipano a Best Bakery sono sparse per tutta Italia, perciò guardando le puntate sarà anche possibile scoprire le bellezze delle diverse zone d’Italia in cui si trovano le pasticcerie in gara. Da nord a sud, i giudici ci condurranno in un viaggio alla scoperta della bellezza del nostro paese condito dalle deliziose creazioni dei pasticceri che si sfidano per il titolo di migliore pasticceria d’Italia.