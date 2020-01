Best Bakery 2, le anticipazioni della quarta puntata

Alessandro Servida e Andreas Acherer, i due giudici di Best Bakery , sono pronti a continuare la loro ricerca della miglior pasticceria di Firenze , titolo attualmente detenuto dalla Bottega di pasticceria, che però non è certa di poter accedere alle finali nazionali , perché il titolo potrebbe essergli strappato da una delle 6 pasticcerie che vedremo nella prossima puntata. L’appuntamento è per questa sera, martedì 28 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

La seconda tappa della seconda edizione di Best Bakery è Firenze, dove i giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono già andati alla ricerca della miglior pasticceria della zona, che è stata individuata nella Bottega di pasticceria, sofisticato e accogliente locale in cui la tradizione dolciaria viene delicatamente rivisitata da veri artigiani del gusto. La detentrice del titolo, però, non è certa di essere la pasticceria che rappresenterà Firenze alle finali nazionali, perché i giudici sono pronti ad analizzare 6 nuove pasticcerie e potrebbero trovarne una migliore che diventerebbe la nuova best bakery d Firenze. Solo dopo la prossima puntata sapremo chi rappresenterà Firenze alle finali nazionali. L’appuntamento con Best Bakery è per questa sera, martedì 28 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Nella culla del Rinascimento sembra facile trovare l’ispirazione per creare cose meravigliose anche in pasticceria, ma chissà se i dolci dei pasticceri fiorentini che vedremo nella prossima puntata convinceranno i giudici di Best Bakery…

Durante le undici settimane di durata di Best Bakery i giudici passeranno al setaccio la penisola alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, che vedremo divise in due puntate, e le vincitrici di ogni zona accederanno alla “finalissima nazionale” al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia, protagonista delle ultime due puntate. Lì dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

Best Bakery è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.