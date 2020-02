Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 31 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 31 gennaio, in TV su Sky. Commedie, avventura e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Old Man & The Gun, ore 21:15 Sky Cinema Due

Diretto da David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Tom Waits, Danny Glover, Sissy Spacek. Il racconto dell'epopea ribelle di Forrest Tucker, rapinatore di banche e ladro gentiluomo. All'età di 77 anni e dopo 16 evasioni ha trovato due soci e con loro ha proseguito a organizzare dei colpi molto originali. Grazie al suo fascino e alla sua calma, senza mai ricorrere all'uso delle armi, entra in banca e ne esce carico di dollari. Una storia d'altri tempi.

Matilda 6 mitica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 1996 diretta e interpretata da Danny DeVito, con Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens. Il film racconta della giovane e prodigiosa bimba Matilda, dotata di molte capacità, ma di due genitori davvero odiosi. Diventerà indispensabile per la bambina cercare di liberarsene il prima possibile. Film tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl.

Donne senza uomini, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Gabriela Tagliavini, con Eva Longoria e Christian Slater. L'equilibrio di un piccolo e remoto villaggio sudamericano cambia per sempre il giorno in cui tutti gli uomini sono reclutati dall'esercito per combattere nella guerra civile. Le donne, guidate dall'intraprendente Rosalba (Eva Longoria), sono costrette a rivedere le loro posizioni di madri e mogli per trasformarsi in inconsapevoli fondatrici di un'utopica società tutta al femminile. Una commedia romantica.

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2013 diretta da Dennis Dugan. Torna il re della comicità Adam Sandler in un'altra avventura con Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek. Lasciata Hollywood per trasferirsi in provincia, Lenny ritrova i suoi amici, pronti a combinarne di tutti colori. Questa volta, però, troveranno qualcuno che darà loro una lezione.

Nemiche per la pelle, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Luca Lucini, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi. Lucia, imprenditrice tutta casa e lavoro e Fabiola, donna vivace senza peli sulla lingua, sono due donne agli antipodi e accomunate da un paio di cose soltanto: la certezza di non volere figli e un ex marito, Paolo. All’improvvisa morte di Paolo, le due donne, interessate solamente all’eventuale profitto del testamento, si troveranno a gestire un’eredità ben più complicata: un figlio. Una vivace commedia familiare.

Noi siamo infinito, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Stephen Chbosky, con Emma Watson, Logan Lerman, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh, Dylan McDermott, Julia Garner. l film racconta di Charlie, un ragazzo timido e socialmente impacciato, la cui esistenza viene scossa dall’incontro con l’estroversa Sam e il suo carismatico fratellastro Patrick. Insieme ai suoi nuovi amici il ragazzo riuscirà a uscire dal guscio e a vivere finalmente le meraviglie della giovinezza che fino ad allora aveva solo sbirciato dalla serratura. Film tratto da un romanzo diventato un cult generazionale e diretto dallo stesso autore Stephen Chbosky.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film d’avventura del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi. La storia di Bella, una cagnetta ritenuta pericolosa dalle istituzioni e disposta ad attraversare gli Stati Uniti pur di ritrovare il suo proprietario. Una commovente avventura raccontata dal punto di vista di una cagnolina.

Aquaman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Willen Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman eYahya Abdul-Mateen II. La storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, il viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato. Film dedicato ad Aquaman, supereroe della DC Comics.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Occupation, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Luke Sparke, con Dan Ewing, Temuera Morrison, Stephany Jacobsen, Rhiannon Fish. Un gruppo di cittadini coraggiosi si difende da una flotta di astronavi che hanno avvolto la Terra nell’oscurità. Gli alieni invadono il mondo in questo fanta-action apocalittico.

The keeper, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph DuVall. Un poliziotto irrompe con un collega in un covo di trafficanti. Il denaro rubato innescherà una lotta tra i due. Un action movie da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

La promessa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Sean Penn, con Mickey Rourke, Jack Nicholson, Sam Shepard, Vanessa Redgrave, Helen Mirren, Benicio Del Toro. Film ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore svizzero Friedrich Durrenmatt. L’ispettore di polizia Jerry Black è prossimo alla pensione, ma quando arriva la notizia del ritrovamento del cadavere di una bambina si offre per l’avvio delle indagini. Un film di buon livello, capace di mantenere lo spettatore attaccato allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il giardino dei Finzi Contini, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 1970 diretto da Vittorio De Sica, con Raffaele Curi, Fabio Testi, Dominique Sanda, Helmut Berger, Romolo Valli. Negli anni che preludono alla Seconda Guerra Mondiale, a Ferrara solo pochi amici sono ammessi nella ricca villa e nel bel giardino della famiglia israelita dei Finzi-Contini. Tra questi vi sono due giovani, Giorgio e Giampaolo. Tuttavia, ben presto le vicende private e le pene di cuore vengono travolte dalla ben più grande tragedia collettiva della guerra. La famiglia dei Finzi-Contini viene deportata in Germania, Giampaolo scompare sul fronte russo e solo Giorgio si salverà. Tratto dal celebre romanzo di Giorgio Bassani, il film rievoca con struggente nostalgia un passato ancora lontano dalle brutture, a cui De Sica sa dare i colori più suggestivi e teneri.

Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Brad Silberling. Un film con Susan Sarandon, Dustin Hoffman, Jake Gyllenhaal, Holly Hunter, Gordon Clapp, Ellen Pompeo. Primi anni '70. Sconvolto dall'omicidio della fidanzata, Joe Nast cerca di elaborare il lutto proprio e altrui, dedicandosi ai genitori della ragazza e aiutandoli anche nei procedimenti legali contro l'uccisore. Un cast stellare.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film western di Walter Hill, con Scott Wilson, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Wes Studi. 1885: il fiero capo indiano Geronimo si ribella alla vita della riserva e con la sua tribù affronta i soldati americani. Un epico western firmato Walter Hill.

Un milione di modi per morire nel West, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia western del 2014 diretta e interpretata da Seth MacFarlane, con Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Giovanni Ribisi. Albert Stark è un pastore paranoico, tormentato dalla convinzione di essere perseguitato dalla sfortuna. Questa convinzione si fa ancora più strada in lui quando viene lasciato dalla fidanzata Louise che lo ha sostituito con l’uomo più facoltoso e ricco della campagna. Il destino del triste cowboy è però destinato a cambiare, quando l’uomo incontra la spericolata Anna. Un cast di star per un’irriverente commedia western.

