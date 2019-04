Un film emozionante, toccante e da non perdere assolutamente. “Un viaggio a quattro zampe” racconta la storia di Bella, in viaggio per ricongiungersi con il padrone e sulla cui strada incontrerà ostacoli, pericoli e sfide. Il film è nelle sale cinematografiche italiane in questi giorni, la sua uscita è avvenuta giovedì 15 marzo 2019, positivi i commenti di coloro che hanno già visto la pellicola.

“Un viaggio a quattro zampe”: la trama

"Un viaggio a quattro zampe" è stato diretto da Charles Martin Smith, attore e regista americano che vanta una carriera lunga quasi mezzo secolo. Il film racconta il viaggio di Bella, un dolcissimo cagnolino che cresce all’interno di un amorevole famiglia. Tutto sempre andare per il verso giusto ma un giorno purtroppo Bella perde la strada di casa e si ritrova da sola nel mondo animale con il forte desiderio di ritornare il prima possibile dalla sua famiglia.

“Un viaggio a quattro zampe”: il trailer

Il trailer, dalla durata di circa due minuti, si apre con le immagini dell’arrivo di Bella all’interno della famiglia. Il tempo passo e Bella diventa adulta, ecco purtroppo l’evento che segna un punto di svolta nella storia: il cane perde l’orientamento e la strada di casa.

Si apre ora la seconda parte del trailer in cui vediamo la protagonista a quattro zampe alle prese con pericoli e avventure, in sottofondo parte “Wake Me Up” dell’indimenticabile Avicii le cui parole descrivono alla perfezione il sentimento della protagonista: “So wake me up when it's all over / When I'm wiser and I'm older / All this time I was finding myself / And I didn't know I was lost”.

“Un viaggio a quattro zampe”: il cast

Il ruolo principale è ovviamente quello di Bella, poi troviamo il suo padroncino Lucas, interpretato dall’attore inglese Jonah Hauer-King, la fidanzata Olivia i cui panni sono rivestiti da Alexandra Ship, e la madre Terri, interpretata dall’attrice Ashley Judd.

Nella versione originale del film, ovvero quella americana, la voce di Bella è quella della talentuosissima Bryce Dallas Howard.