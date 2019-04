I migliori film di Emma Watson

Oltre 50 milioni di followers, un’intensa attività per impegni umanitari e sociali, femminista e tra le più forti esponenti del movimento #MeToo. Emma Watson è riuscita nel corso degli anni a distaccare la sua immagine legata ad Hermione e a costruire una carriera di tutto rispetto, ma soprattutto dimostrare di essere una delle interpreti più promettenti della sua generazione, oltre che una vera e propria icona di stile e intelligenza. Sono tantissimi i film in carriera dopo la conclusione della saga di Harry Potter che testimoniano il suo talento, apprezzatissimo dall’industria cinematografica. Inoltre l'attrice non perde occasione per far sentire la sua voce di donna adulta e impegnata, nasconde libri qua e là per New York e poi twitta gli indizi per farli trovare. Ecco cinque film imperdibili, oltre la saga di Harry Potter, della carriera di Emma Watson

Noi siamo infinito (2012)

È il suo primo vero salto nel vuoto da attrice dopo aver interpretato Hermione Granger dal 2001 al 2011. “Noi siamo infinito” è la prova definitiva delle sue capacità recitative e le ha permesso di conquistare il premio alla miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards, un People's Choice Award come miglior attrice in un film drammatico e svariati altri riconoscimenti. Il film racconta di Charlie, un ragazzo timido e socialmente impacciato, la cui esistenza viene scossa dall’incontro con l’estroversa Sam (interpretata da Emma Watson) e il suo carismatico fratellastro Patrick (Ezra Miller). Insieme ai suoi nuovi amici il ragazzo riuscirà a uscire dal guscio e a vivere finalmente le meraviglie della giovinezza che fino ad allora aveva solo sbirciato dalla serratura. Diretto da Stephen Chbosky, nel cast oltre ad Emma Watson anche Logan Lerman, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh, Dylan McDermott e Julia Garner

Bling Ring (2013)

Dopo l’ottima interpretazione in “Noi siamo infinito”, Emma Watson stravolge tutto e decide di interpretare il suo ruolo più provocante. Diretto da Sofia Coppola, il film racconta le imprese di un gruppo di teenager annoiati che, per “dare un morso” allo star system e assaggiare i privilegi di una vita da Vip cominciano a svaligiare le ville delle celebrities di Hollywood, da Paris Hilton a Orlando Bloom. Emma è Nicki Moore, spinta al crimine dalla frequentazione con il leader della gang Rebecca Ahn. Nel film compaiono anche Paris Hilton, Kirsten Dunst, Lindsay Lohan, Miranda Kerr e Orlando Bloom

Noah (2014)

Dopo “Bling Ring”, Emma Watson sceglie un fantasy epico e spregiudicato e ritorna sul set con Logan Lerman, già collega in “Noi siamo infinito”. Nei panni del prescelto per salvarsi dal diluvio assieme a una coppia di ogni animale, c’è Russell Crowe. Emma Watson interpreta Ilam. Nel cast anche Jennifer Connelly e Anthony Hopkins

The Circle (2017)

Nel 2017 Emma Watson è protagonista del film “The Circle” diretto da James Ponsoldt e che annovera nel cast anche Tom Hanks. Tratto dal romanzo fantascientifico “Il cerchio”, il film racconta la storia di Mae Holland, una ragazza di provincia amante del kayak che crede di aver finalmente ottenuto l’occasione della vita lavorando per “The Circle”, un’azienda che assume cento nuovi dipendenti alla volta. Una volta entrata, farà parte di un campus popolato da migliaia di giovani che lavorano insieme e frequentano le attività ludiche e sportive incessantemente organizzate dai due direttori dell'azienda, Eamon Bailey e Patton Oswald. Il film si interroga sul valore aggiunto della tecnologia, sulla necessità di condivisione totale e la possibilità che qualcuno utilizzi tutte le informazioni fornite.

La Bella e la Bestia (2017)

Come parte dell’operazione Disney, anche “La Bella e la Bestia” diventa un live action. Ad interpretare Belle è Emma Watson in un film scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky e remake del film d'animazione del 1991. Nel cast anche Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson. Per interpretare Belle, Emma Watson ha preso lezioni di canto. Il film ha superato il miliardo di dollari d'incasso mondiale.